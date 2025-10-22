FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

क्या हैं Quasi Moons? पृथ्वी का एक और चंद्रमा कैसे है NASA की बड़ी खोज?

36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था IndiGo विमान, अचानक लीक होने लगा फ्यूल, 166 यात्रियों की अटक गईं सांसें

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

IPL 2026 : पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में, क्या है इस कहावत का ईशान किशन 'कनेक्शन'?

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

IND-W vs NZ-W: भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो मुकाबला, कौन कटाएगा सेमीफाइनल का टिकट?

'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

उज्जैन: महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, गर्भगृह में भिड़ गए पुजारी और महंत, जमकर हुई हाथापाई, VIDEO

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IPL 2026 : पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में, क्या है इस कहावत का ईशान किशन 'कनेक्शन'?

IPL 2026 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. कहा जा रहा है कि तीन फ्रेंचाइजी सनराइज़र्स हैदराबाद से ईशान किशन को साइन करने में रुचि ले रही हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 22, 2025, 08:45 PM IST

IPL 2026 : पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में, क्या है इस कहावत का ईशान किशन 'कनेक्शन'?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2025 अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है. ऐसे में आईपीएल 2026 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. सभी दस टीमें अगले सीज़न से पहले अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद करती हुई अभी से नजर आ रही हैं. एक ऐसे समय में जब टीमें आईपीएल 2026 को अंतिम रूप देने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं.  कहा यह भी जा रहा है कि बीसीसीआई ने रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की है.

फ़िलहाल, ट्रेड विंडो अभी भी खुली है और ऑक्शन को लेकर जो जानकारी बाहर आई है. उसके मुताबिक, तीन फ्रेंचाइजी सनराइज़र्स हैदराबाद से ईशान किशन को साइन करने में रुचि ले रही हैं.

बता दें कि पूर्व में मुंबई के लिए खेल चुके किशन को 2025 में एसआरएच ने 11.25 करोड़ में खरीदा था. बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स भी इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को टीम में शामिल करने में काफी रुचि ले रही हैं.

क्यों भारी डिमांड में हैं ईशान किशन?

ईशान किशन की तमाम फ्रेंचाइजी के बीच इतनी ज़्यादा मांग होने के कई कारण हैं. ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर टीमें ऐसे विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की तलाश में हैं जो पारी की शुरुआत भी कर सकें.

इसके अलावा, अगर हम ईशान किशन के पिछले सीज़न पर नज़र डालें, तो इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने 13 पारियों में 35.40 की औसत से 354 रन बनाए थे.

ऐसे में हर टीम को ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी की ज़रूरत होती है.

ईशान किशन को टीम में वापस लाना चाहती है मुंबई इंडियंस 

पिछले सीज़न में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने पारी की शुरुआत की थी, और अब, जब रोहित शर्मा अगले साल 39 साल के होने वाले हैं, तो पांच बार की आईपीएल विनर टीम उनके लिए एक दीर्घकालिक विकल्प की तलाश में है.

रिकेल्टन ने एमआई के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में एक गुणवत्ता वाले बैकअप सलामी बल्लेबाज का होना हमेशा अच्छा होता है.

ईशान किशन के आने से राजस्थान रॉयल्स को क्या होगा हासिल?

बता दें कि मौजूदा वक़्त में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी क्रम में भी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि चर्चा आम है कि संजू सैमसन टीम के साथ बने रहने में दिलचस्पी नहीं रखते और टीम से बाहर होने का रास्ता तलाश रहे हैं.

यदि ऐसा हो जाता है तो राजस्थान रॉयल्स को संजू सैमसन की जगह ईशान किशन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी की ज़रूरत होगी.

ईशान किशन में कैसे फायदा तलाश रहा है केकेआर?

केकेआर को अपने टॉप आर्डर में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है.  ऐसा इसलिए  क्योंकि उनके पास पारी की शुरुआत करने वाले दो विदेशी सितारे क्विंटन डी कॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज़ हैं, और दोनों में से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर
ODI डेब्यू पर इन 5 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन फिर अगले ही मैच से हो गए बाहर
इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ
इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे और टी20 में किस्मत ने नहीं दिया साथ
75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म
75 साल बाद टूटीं 'गुलामी' की बेड़ियां, जानें क्या है 'कफाला प्रथा' जिसे सऊदी सरकार ने किया खत्म
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई
सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि
सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE