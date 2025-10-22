IPL 2026 : पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में, क्या है इस कहावत का ईशान किशन 'कनेक्शन'?

IPL 2026 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. कहा जा रहा है कि तीन फ्रेंचाइजी सनराइज़र्स हैदराबाद से ईशान किशन को साइन करने में रुचि ले रही हैं.

आईपीएल 2025 अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है. ऐसे में आईपीएल 2026 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. सभी दस टीमें अगले सीज़न से पहले अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद करती हुई अभी से नजर आ रही हैं. एक ऐसे समय में जब टीमें आईपीएल 2026 को अंतिम रूप देने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं. कहा यह भी जा रहा है कि बीसीसीआई ने रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की है.

फ़िलहाल, ट्रेड विंडो अभी भी खुली है और ऑक्शन को लेकर जो जानकारी बाहर आई है. उसके मुताबिक, तीन फ्रेंचाइजी सनराइज़र्स हैदराबाद से ईशान किशन को साइन करने में रुचि ले रही हैं.

बता दें कि पूर्व में मुंबई के लिए खेल चुके किशन को 2025 में एसआरएच ने 11.25 करोड़ में खरीदा था. बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स भी इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को टीम में शामिल करने में काफी रुचि ले रही हैं.

क्यों भारी डिमांड में हैं ईशान किशन?

ईशान किशन की तमाम फ्रेंचाइजी के बीच इतनी ज़्यादा मांग होने के कई कारण हैं. ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर टीमें ऐसे विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की तलाश में हैं जो पारी की शुरुआत भी कर सकें.

इसके अलावा, अगर हम ईशान किशन के पिछले सीज़न पर नज़र डालें, तो इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने 13 पारियों में 35.40 की औसत से 354 रन बनाए थे.

ऐसे में हर टीम को ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी की ज़रूरत होती है.

ईशान किशन को टीम में वापस लाना चाहती है मुंबई इंडियंस

पिछले सीज़न में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने पारी की शुरुआत की थी, और अब, जब रोहित शर्मा अगले साल 39 साल के होने वाले हैं, तो पांच बार की आईपीएल विनर टीम उनके लिए एक दीर्घकालिक विकल्प की तलाश में है.

रिकेल्टन ने एमआई के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में एक गुणवत्ता वाले बैकअप सलामी बल्लेबाज का होना हमेशा अच्छा होता है.

ईशान किशन के आने से राजस्थान रॉयल्स को क्या होगा हासिल?

बता दें कि मौजूदा वक़्त में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी क्रम में भी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि चर्चा आम है कि संजू सैमसन टीम के साथ बने रहने में दिलचस्पी नहीं रखते और टीम से बाहर होने का रास्ता तलाश रहे हैं.

यदि ऐसा हो जाता है तो राजस्थान रॉयल्स को संजू सैमसन की जगह ईशान किशन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी की ज़रूरत होगी.

ईशान किशन में कैसे फायदा तलाश रहा है केकेआर?

केकेआर को अपने टॉप आर्डर में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास पारी की शुरुआत करने वाले दो विदेशी सितारे क्विंटन डी कॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज़ हैं, और दोनों में से कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं.