यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

स्पोर्ट्स

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी

Who Is Mallika Sagar: मल्लिका सागर अब भारत की शीर्ष खेल नीलामीकर्ता हैं. 2001 में सोथबी से करियर शुरू करने वाली मल्लिका IPL और WPL की पहली महिला ऑक्शनर बनकर इतिहास रच चुकी हैं.

Pragya Bharti

Updated : Dec 16, 2025, 03:06 PM IST

कौन हैं IPL 2026 Auction कराने वाली Mallika Sagar? 359 खिलाड़ियों की करेंगी नीलामी
आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन में एक बार फिर मुंबई की मल्लिका सागर खिलाड़ियों की नीलामी का संचालन करती नज़र आईं. वह पिछले कुछ सीज़न से BCCI की पहली पसंद बनी हुई हैं और उन्होंने नीलामी उद्योग में अपना एक विशेष स्थान बनाया है. मल्लिका सागर इंडियन प्रीमियर लीग की पहली महिला ऑक्शनर बनकर इतिहास रच चुकी हैं.

कला और व्यापार जगत से नीलामी तक का सफर 

मल्लिका सागर एक व्यापारिक परिवार से आती हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी नीलामी में एक ऐसी किताब से जगी जिसका केंद्रीय पात्र एक महिला नीलामीकर्ता थी. उन्होंने मुंबई और कनेक्टिकट में पढ़ाई की, और फिलाडेल्फिया के ब्रायन मावर कॉलेज से कला इतिहास में डिग्री प्राप्त की. उनका कला और खेल दोनों की नीलामी में शानदार करियर रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय पहचान और ऐतिहासिक शुरुआत

करियर की शुरुआत (2001): मल्लिका सागर के पेशेवर सफ़र की शुरुआत 2001 में लंदन के सोथबी में हुई, जहाँ उन्होंने भारतीय और दक्षिण एशियाई कला में विशेषज्ञता हासिल की. मात्र 26 साल की उम्र में, उन्होंने न्यूयॉर्क में क्रिस्टी की पहली भारतीय महिला ऑक्शनर बनकर एक मील का पत्थर स्थापित किया. उनकी शुरुआती सफलता ने एलीट नीलामी हलकों में उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी.

भारत में वापसी और स्पोर्ट्स ऑक्शन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बाद, मल्लिका सागर मुंबई लौटीं और पुंडोले आर्ट गैलरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया. इसी के साथ उनके मजबूत अनुभव ने उन्हें बड़े स्पोर्ट्स ऑक्शन में आने का आधार प्रदान किया. मल्लिका के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ 2021 में आया था, जब वह प्रो कबड्डी लीग की पहली महिला ऑक्शनर बनीं. इसके बाद उन्होंने 2023 में पहले विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन का नेतृत्व करके अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया. मल्लिका का नाम IPL 2023 के मिनी-ऑक्शन के दौरान सबसे अधिक चर्चा में आया, जब उन्होंने ऑक्शनर ह्यू एडमीड्स की जगह ली. अपने शांत और पेशेवर आचरण के लिए उनकी काफी तारीफ हुई, जिसके बाद उन्होंने IPL की पहली महिला ऑक्शनर के रूप में काम किया.

मल्लिका सागर ने IPL 2024 मिनी-ऑक्शन, सऊदी अरब के जेद्दा में हुए IPL 2025 मेगा ऑक्शन, और हाल ही में WPL 2026 ऑक्शन का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है. अब वह IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में एक बार फिर नीलामी का संचालन करती नजर आएंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

