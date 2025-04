विराट कोहली के भाई विकास नाराज हैं. कारण बनी हैं वो टिप्पणियां जो संजय मांजरेकर ने आईपीएल 2025 के स्ट्राइक-रेट पर की थीं. विकास ने मांजरेकर की टिप्पणियों पर कटाक्ष किया है और उनकी जबरदस्त क्लास लगाई है. ध्यान रहे कि मांजरेकर नई पीढ़ी के निडर बल्लेबाजों की प्रशंसा कर रहे हैं, जो उच्च स्ट्राइक-रेट पर अपने दृष्टिकोण के साथ निडर रहे हैं. बताते चलें कि इस महीने की शुरुआत में, पूर्व क्रिकेटर ने उच्च स्ट्राइक-रेट वाले खिलाड़ियों की एक सूची पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि यह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में रनों जितना ही महत्वपूर्ण है.

उन्होंने बाद में एक और पोस्ट किया और केकेआर बनाम पीबीकेएस मैच के बाद, उन्होंने प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की बेहतरीन पारियों की प्रशंसा की. मांजरेकर ने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने आईपीएल के दौरान बड़े नाम वाले बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखा है.

मामले के मद्देनजर मांजरेकर ने X पर एक पोस्ट किया और लिखा कि प्रियांश आर्य 69(35) प्रभसिमरन 83(49), कल रात केकेआर के खिलाफ. नई पीढ़ी के बल्लेबाजों द्वारा पिछली पीढ़ी के बड़े नाम वाले बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन करने का एक और उदाहरण। टी20 उनका खेल है!

Priyansh Arya 69(35) Prabhsimran 83(49), last night v KKR. Yet another instance of new age batters out performing earlier generation big name batters. T20s is their game!