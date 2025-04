चेपॉक में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेने और चेन्नई सुपर किंग्स को धूल चाटने के बाद हर्षल पटेल ट्रेंड में हैं. SRH के इस बॉलर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और माना यही जा रहा है कि जैसी बॉलिंग पटेल की है, वो किसी भी गेंदबाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. क्रिकेट के तमाम जानकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि हर्षल की गेंदबाजी में एक संगीत है.

पटेल की बॉलिंग को देखें तो मिलता है कि क्रीज में उनके कदम लयबद्ध हैं. चाहे वो गेंद को बिना किसी जल्दबाजी के छोड़ना हो या फिर गेंदों का नोट-परफेक्ट रिलीज. कर्ल, डिप, स्वर्व से लेकर कटर और गति में बदलाव तक पटेल की बॉलिंग किसी को भी मोहित कर सकती है.

ध्यान रहे कि शुक्रवार की रात चेपॉक में पटेल ने खेल के सबसे साफ-सुथरे स्ट्राइकरों में से कुछ को मात देते हुए 4/28 विकेट चटकाए और प्लेयर-ऑफ-द-मैच पुरस्कार जीता. 34 वर्षीय यह खिलाड़ी सनराइजर्स के निराशाजनक सीजन में एकमात्र उज्ज्वल स्थान रहा है. उन्होंने अब तक आठ मैचों में 13 विकेट लिए हैं.

ऐसे बहुत कम गेंदबाज हैं जो अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को चकमा देने की कला में माहिर हैं.लसिथ मलिंगा अपनी स्लिंगिंग एक्शन के कारण इस कला में माहिर थे. जसप्रीत बुमराह को भी एक अनूठी एक्शन का वरदान मिला है. ड्वेन ब्रावो ने समय के साथ इसे हासिल किया. और त्रिनिडाडियन की तरह, हर्षल पटेल ने भी अपनी धीमी और कटर गेंदों से कुछ विकेट हासिल किए हैं.

Since 2021, Harshal Patel is the only bowler with 100+ wickets in IPL; he has taken 102 wickets in his last 65 games...

For context, Rabada was the Fastest to 100 IPL wickets record in 64 games... pic.twitter.com/fMHvRlew4K