IPL 2025, MI vs RCB: विराट कोहली 13000 टी20 रन तक पहुंचने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए और इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए. 36 वर्षीय कोहली ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की.

विराट कोहली के फैंस बल्लियों उछल रहे हैं. दिग्गज क्रिकेटर टी20 में 13000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. 36 वर्षीय कोहली ने सोमवार, 7 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 20वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की.

बताते चलें कि दिग्गज क्रिस गेल ने यह रिकॉर्ड तब बनाया जब उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2019 में जमैका तल्लावाह के लिए खेलते हुए बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ मैच खेला.

कोहली 13000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक और कीरोन पोलार्ड के साथ शामिल हो गए. कोहली आईपीएल 2025 में शानदार फॉर्म में हैं, क्योंकि आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहती है.

First FIFTY of the season for King Kohli! 👑



A fantastic return to the Chinnaswammy Stadium and the fans are thoroughly enjoying this opening stand 😃👌



— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2023

टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों में कोहली ने 48.50 की औसत और 134.72 की स्ट्राइक-रेट से 97 रन बनाए. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ चैंपियनशिप के शुरुआती मैच में कोहली ने 36 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए.

138 DB ROARS WHEN VIRAT KOHLI ENTERED TO BAT AT WANKHEDE. 🔥



— Tanuj (@ImTanujSingh) April 7, 2025

कोहली की पारी की बदौलत आरसीबी ने 22 गेंद शेष रहते 175 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. कोहली ने चेपक में बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 31 रन बनाए, जिससे आरसीबी को 50 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली.

🚨 VIRAT KOHLI BECOMES THE FIRST INDIAN TO COMPLETE 13,000 RUNS IN T20 HISTORY 🚨

- The Greatest Ever. 🐐



— Johns. (@CricCrazyJohns) April 7, 2025

कोहली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सात रन बनाए, जिसके बाद आरसीबी ने मैच आठ विकेट से गंवा दिया.