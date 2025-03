IPL 2025 के लिए क्रिकेट फैंस ने अपनी कमर कस ली है. जैसा उत्साह फैंस में है, माना यही जा रहा है कि अपनी पॉपुलैरिटी के चलते IPL 2025 फिर ऐतिहासिक होगा. ऐसा नहीं है कि आईपीएल 2025 को लेकर सिर्फ फैंस में उत्साह है. टीमों और कप्तानों का भी रोमांच, क्रिकेट के इस महाकुंभ को लेकर गजब का है. तमाम टीमों की तरह लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भी 2025 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीज़न को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही है. टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने नेतृत्व और टीम को लेकर एक विस्तृत चर्चा की और ऐसा बहुत कुछ कह दिया है जिसके बाद माना यही जा रहा है कि लखनऊ की टीम इस कप की प्रबल दावेदार है.

पंत, जिन्होंने पिछले साल तब सुर्खियां बटोरी थीं जब एलएसजी ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, ने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य एलएसजी को किसी भी हाल में आईपीएल का ख़िताब दिलाना है.

ज्ञात हो कि पंत ने सीनियर खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ प्रभावी संचार स्थापित करने की चुनौती पर जोर दिया, जो आईपीएल में कप्तानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है.

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में ऋषभ पंत ने प्रमुखता से इस बात पर बल दिया कि,'मैं सक्रिय रहना चाहता हूं, और मैं पिछले दो वर्षों से यह सीख रहा हूं. प्रबंधन और खिलाड़ियों के साथ प्रभावी संचार हमारे बंधन को मजबूत करता है.

