आईपीएल सीजन-18 में मंगलवार शाम को पंजाब किंग्स और गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया मैच सुर्ख़ियों में है. कारण बने हैं केकेआर के ऑलराउंडर क्रिकेटर सुनील नरेन. धोखाधड़ी के अपनी तरह के अनोखे मामले से विवादों में आए नरेन जाने अनजाने ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं जिसने एक नई बहस को पंख दे दिए हैं. दरअसल हुआ कुछ यूं है कि सुनील नरेन और उनके एक अन्य साथी एनरिक नॉर्टजे को ऐसे बैट के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिसे आईपीएल के हिसाब से अवैध माना जाता है.

बताया जा रहा है कि इन खिलाड़ियों के बैट तय मानक के अनुरूप नहीं हैं. बता दें कि जब इन दोनों खिलाड़ियों के बैट की जांच हुई तो पाया गया कि दोनों का साइज तय मानक से ज्यादा था. मामला किस हद तक संगीन था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विवाद सामने आने के बाद नरेन और नॉर्टजे दोनों को अपना बल्ला बदलना पड़ा.

चाहे वो नरेन हों या फिर नॉर्टजे दोनों ही क्रिकेट की दुनिया में नौसिखिये नहीं हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी? यदि इन्हें जानकारी थी तो क्या इन्हें इस बात का डर नहीं था कि इनके द्वारा की गई हरकत टीम को कहां ले जा सकती है. '

Glad Narine is getting pulled up at least while batting. pic.twitter.com/GziclyTc1x