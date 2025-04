फैंस की बेकरारी खत्म हुई. जसप्रीत बुमराह सोमवार, 7 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलने के लिए वापस आ गए हैं. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नए साल के टेस्ट के बाद से बुमराह पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के लिए वापस आए हैं.

जनवरी में, बुमराह पांच मैचों की श्रृंखला में शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे, लेकिन उनकी पीठ में चोट लग गई. इसके बाद, वह इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला से चूक गए.

इससे पहले, मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने पुष्टि की थी कि बुमराह आरसीबी के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध हैं.

WHAT A SIX BY VIRAT KOHLI AGAINST JASPRIT BUMRAH. 🤯🔥pic.twitter.com/KSpXjQsSqE