गुजरात टाइटन्स के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 6 अप्रैल को आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत में टीम के लिए अहम भूमिका निभाई, इस पर फ्रैंचाइज़ी ने खिलाड़ी पर Google के सीईओ सुंदर पिचाई द्वारा किये गए एक पुराने ट्वीट का जवाब दिया. GT ने पिचाई के उस ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें Google के बॉस खुद वाशिंगटन सुंदर को आईपीएल में कम मौके मिलने पर चर्चा में शामिल होते हुए दिखे थे.

वाशिंगटन सुंदर, आईपीएल 2025 में अपनी नई टीम GT के लिए, अपनी पुरानी टीम SRH के खिलाफ आए और ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया. सुंदर की 29 गेंदों पर शानदार 49 रनों की पारी ने SRH के खिलाफ उनकी टीम के 153 रनों के सफल लक्ष्य का पीछा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने फ्रैंचाइज़ी को ऑलराउंडर की वापसी की प्रशंसा करने के लिए Google CEO के वायरल ट्वीट को याद दिलाया.

बता दें कि पिचाई का मूल ट्वीट एक प्रशंसक के जवाब में था, जिसने सुंदर के भारतीय टीम के साथ काफी प्रभावी और सफल होने के बावजूद, आईपीएल में वर्षों से नहीं खेलने पर संदेह व्यक्त किया था.

How Sundar sneaks into the best 15 of India but doesn't get a place in any IPL XI when 10 teams exist is a mystery