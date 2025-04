शनिवार, 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच में केएल राहुल के प्रदर्शन को देखकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. इस मैच में राहुल ने अपना 38वां आईपीएल अर्धशतक लगाया. राहुल, जो अपनी नई फ्रैंचाइज़ के लिए अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, चेपक स्टेडियम में दिल्ली के लिए ओपनर के तौर पर उतरे और डीसी के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ साबित हुए.

बता दें कि शनिवार को चेपॉक में खेले गए मैच से पहले राहुल ने चेन्नई में 6 मैच खेले थे और 160 रन बनाए थे. फाफ डु प्लेसिस के खेल के लिए उपलब्ध न होने के कारण, राहुल को जेक फ्रेजर-मैकगर्क के साथ शीर्ष पर भेजा गया. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कोई प्रभाव डालने में विफल रहे और पहले ओवर में ही शून्य पर आउट हो गए.

