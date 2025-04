कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (आईपीएल 2025) के मैच 48 के बाद रिंकू सिंह और कुलदीप यादव के बीच हुए थप्पड़ कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ध्यान रहे कि दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) पर केकेआर की 14 रन की जीत के बाद, कुलदीप को रिंकू को मज़ाकिया अंदाज़ में थप्पड़ मारते हुए देखा गया, जो कि पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जैसे-जैसे यह क्लिप सोशल मीडिया पर लोगों के पास पहुंची , फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है. हालांकि, केकेआर के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने यूपी से संबंध रखने वाले रिंकू सिंह और कुलदीप यादव के बीच दिल को छू लेने वाले पलों का एक खास मोंटाज शेयर करके सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया.

केकेआर ने वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया, 'मीडिया () बनाम () रियलिटी! फ़ीचरिंग. हमारे प्रतिभाशाली यूपी के लड़के.'

Media (𝘴𝘢𝘯𝘴𝘢𝘯𝘪) vs (𝘥𝘰𝘴𝘵𝘰𝘯 𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘤𝘩 𝘬𝘢) Reality!



𝘎𝘦𝘩𝘳𝘪 𝘥𝘰𝘴𝘵𝘪 feat. our talented UP boys 😂 pic.twitter.com/2fY749CSXf