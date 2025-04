रुतुराज गायकवाड़ की कोहनी में फ्रैक्चर के बाद CSK की कमान धोनी को सौंपी गई है. इस घोषणा के बाद कि धोनी दोबारा टीम चेन्नई के कप्तान बन गए हैं प्रतिक्रियाओं के आने का दौर शुरू हो गया है. मामले पर अपना पक्ष रखते हुए अंबाती रायडू ने ख़ुशी जाहिर की है और कहा है कि वह शुक्रवार 11 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में वापस देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं.

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CSK के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इस फैसले की घोषणा की और कहा कि धोनी बाकी बचे अभियान के लिए टीम की कमान संभालेंगे. रायडू ने ESPN क्रिक इन्फो से बात करते हुए सबसे पहले कहा कि रुतुराज का प्रतियोगिता से बाहर होना दुखद है.

*MS Dhoni to return as CSK captain* Ambati Rayudu right now: pic.twitter.com/RyMwRveoWK

पूर्व CSK बल्लेबाज ने कहा कि चेन्नई के प्रशंसक धोनी को फिर से कप्तान के रूप में देखने के लिए बेहद उत्साहित होंगे. रायुडू को लगता है कि धोनी अपना जादू चलाकर CSK को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करा सकते हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लगता है कि यह एक शानदार कहानी होगी.

रायुडू ने कहा है कि, 'सबसे पहले, यह बहुत दुखद है कि CSK के कप्तान रुतुराज आईपीएल से बाहर हो गए हैं. लेकिन सभी प्रशंसक निश्चित रूप से एमएस धोनी को फिर से CSK की कप्तानी करते हुए देखने के लिए बेहद उत्साहित होंगे. वह हमेशा अपना जादू चला सकते हैं और CSK को यहां से क्वालिफाई करा सकते हैं.

रायुडू के अनुसार यह एक शानदार कहानी होगी. इसलिए, मैं बहुत-बहुत उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि वह CSK की पूरी टीम पर अपना जादू बिखेरेंगे.'

टीम CSK में हो सकते हैं कुछ बड़े बदलाव!

CSK के एक अन्य पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने भी धोनी के कप्तानी में वापस आने पर टिप्पणी की है. उथप्पा ने कहा कि धोनी फ्लेमिंग और रुतुराज को अपनी केमिस्ट्री बनाने का मौका देने के लिए पृष्ठभूमि में रहे हैं. उथप्पा को लगता है कि अगले कुछ दिनों में CSK टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं.

Never in my dreams thought we will witness these again, Welcome back Captain Dhoni. pic.twitter.com/41tOVLl97y