ट्रैविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, नितेश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, शमी और कप्तान के रूप में पैट कमिंस IPL 2025 जब शुरू हुआ तो काव्य मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को टाइटल का प्रबल दावेदार माना गया.मगर अब जबकि टीम ठीक ठाक मैच खेल चुकी है, जैसी परफॉरमेंस है. SRH कुछ भी बड़ा करने में नाकाम ही साबित हुई है. एक ऐसे समय में जब लगभग सभी प्रमुख टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं SRH के प्लेयर्स वेकेशन मोड पर हैं. टीम तरोताजा रहे काव्या मारन ने सभी को मालदीव भेजा है.

ध्यान रहे कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उस वक़्त आलोचकों को सकते में डाल दिया जब उसने 25 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को चेपॉक में हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. बताया जा रहा है कि इस जीत से टीम की ओनर कुछ इस हद तक उत्साहित हुईं कि उन्होंने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मालदीव की यात्रा बतौर गिफ्ट दे दी.

बताते चलें कि यह पहली बार था जब SRH ने CSK को उनके होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में मात दी. माना जा रहा है कि इस जीत से SRH की प्लेऑफ की उम्मीदें बरक़रार है. बात आंकड़ों की हो तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैचों में 3 जीत दर्ज की हैं और अंक तालिका में आठवें स्थान पर है.

SRH ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Xपर एक 35-सेकंड का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें खिलाड़ी बीच पर मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

A warm welcome for our Risers in Maldives for their team bonding retreat 🏖️🧡 pic.twitter.com/wirokoXuFb