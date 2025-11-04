FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

ICC Women’s World Cup जीतने के बाद महिला क्रिकेटरों की बल्ले-बल्ले, लगी है ब्रांड एंडोर्समेंट की झड़ी 

दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप पर कब्ज़ा करना भर था. भारतीय महिला क्रिकेटर्स की फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी हो गयी है कि हर बॉन्ड अपने को इनसे जोड़ने के लिए आतुर है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 04, 2025, 10:43 PM IST

ICC Women’s World Cup जीतने के बाद महिला क्रिकेटरों की बल्ले-बल्ले, लगी है ब्रांड एंडोर्समेंट की झड़ी 
दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. फाइनल जीतने के बाद क्रिकेट लवर्स से लेकर ब्रांड्स तक जिस तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हाथों हाथ लिया जा रहा है, आज टीम उसी मुकाम पर है जहां कभी दबदबा पुरुष टीम का था. चाहे वो कप्तान हरमनप्रीत कौर हों या फिर स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा इनकी फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी हो गयी है कि हर कोई अपने को इनसे जोड़ने के लिए आतुर है.

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका को मैदान पर रौंदने के बाद भारतीय महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू में 100% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है.

हालात कुछ ऐसे हैं कि इन सेलिब्रिटी महिला क्रिकेटर्स को अपने खेमे में लाने या ये कहें कि अपने प्रोडक्ट्स से जोड़ने के लिए ब्रांड्स कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं.

इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो मिलता है कि भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 4.5-8 करोड़ रुपये है जबकि अन्य भारतीय पुरुष क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 1.5-4 करोड़ रुपये के आस पास है.

वर्ल्ड कप जीतने से पहले भारत की टॉप महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू औसतन 30 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये के बीच थी लेकिन उनका दक्षिण अफ्रीका को हराना भर था उनकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है और वो 60 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच हो गई है.

बताते चलें कि चाहे वो फिटनेस, हेल्थ सप्लीमेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनियां हों या फिर शू, मोबाइल, ऑटो मोबाइल बॉन्ड. हर कोई यही चाह रहा है कि वो मोटी फीस देकर टीम इंडिया की महिला क्रिकेटर्स से अपने ब्रांड का प्रमोशन कराए.

