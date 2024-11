Viral Video: भारतीय अपने संस्कारों के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं. इस बात का नजारा सोमवार को टाटा स्टील चैस इंडिया फेस्टिवल 2024 (Tata Steel Chess India Festival 2024) में देखने को मिला, जब ऑल इंडिया महिला रैपिड इवेंट (All India Women Rapid event) में चैंपियन बनीं युवा भारतीय खिलाड़ी ब्रिस्टी मुखर्जी (Bristy Mukharjee) ने वर्ल्ड नंबर-1 चैस प्लेयर मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) को अपनी एक हरकत से पहले हैरान और फिर भावुक कर दिया. ब्रिस्टी मुखर्जी की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसका वीडियो देखकर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह ये है भारत की बेटी.

ब्रिस्टी ने ट्रॉफी लेने से पहले छुए कार्लसन के पैर

दरअसल ब्रिस्टी मुखर्जी ने महिला रैपिड इवेंट में खिताबी जीत हासिल की थी. इसके बाद वे मंच पर ट्रॉफी लेने के लिए पहुंची. आयोजकों ने नार्वे के वर्ल्ड नंबर-1 चैस प्लेयर मैग्नस कार्लसन से इस उभरती हुई खिलाड़ी को ट्रॉफी देने का आग्रह किया. वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने जब ब्रिस्टी को ट्रॉफी दी तो ब्रिस्टी ने पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. कार्लसन पहली बार में ब्रिस्टी के पैर छूने का मतलब नहीं समझ सके और हैरान हो गए, लेकिन अगले पल उन्हें इसका मतलब समझ आया तो उनका रिएक्शन देखने लायक था. वर्ल्ड चैंपियन चैस स्टार ब्रिस्टी की इस हरकत पर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए.

Meet Bristy Mukherjee, the pride of India 🇮🇳! After winning the FIDE Women Master & All India Women Rapid Champion titles at Tata Steel Chess 2024, she sought blessings from legends Viswanathan Anand & Magnus Carlsen.



See Magnus’s smile after she touched his feet -pure humility… pic.twitter.com/7jXIsb3oIy