Ind vs Pak Junior Asia Cup Hockey Final: भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 'दुश्मन' पाकिस्तान को एकतरफा तरीके से रौंदकर बुधवार को कमाल कर दिया है. भारतीय टीम ने पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराया. इसी के साथ भारतीय टीम लगातार तीसरा पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी खिताब जीतने में सफल रही है. भारतीय जीत के हीरो अरिजीत सिंह हुंडल रहे, जिन्होंने भारतीय टीम के 5 में से 4 गोल अपनी स्टिक से दाग दिए. इससे पहले तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में जापान ने मलेशिया को शिकस्त दी. दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर में जापान ने 2-1 से जीत हासिल की.

हुंडल ने पेनल्टी कॉर्नर से किए तीन गोल

मैच में गोल करने की शुरुआत पाकिस्तानी टीम ने की. पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने तीसरे मिनट में गोल करते हुए अपनी टीम को जोश में भर दिया, लेकिन भारत के लिए अरिजीत सिंह हुंडल ने मैच के चौथे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए अपना और टीम का खाता खोल दिया. इसके बाद अरिजीत सिंह ने 18वें मिनट में भी पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया. दिलराज सिंह ने 19वें मिनट में टीम का तीसरा गोल किया. इसके बाद पाकिस्तान के लिए सूफियान खान ने 30वें और 39वें मिनट में दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए अपनी टीम को मैच में बराबरी दिलाई, लेकिन अरिजीत सिंह हुंडल ने पहले 47वें मिनट में मैदान शॉट से गोल दागा और फिर 54वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल दाग दिया. यह मैच का निर्णायक गोल भी साबित हुआ.

India jeet gaya!!



