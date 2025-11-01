FacebookTwitterYoutubeInstagram
पंजाबी गायक गैरी संधू के गाने पर विवाद, धार्मिक भजन को तोड़ मरोड़ कर गाना पेश किया

मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

'देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स', बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया. इसके साथ ही टीम इंडिया 125 रनों पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और 4 विकेट से जीत दर्ज की. आइए जानते हैं भारतीय टीम की हार के मुख्य कारण.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 01, 2025, 09:55 AM IST

IND vs AUS: मेलबर्न में दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम के लड़खड़ाने और हार के हैं ये 5 कारण

मेलबर्न में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा

ऑस्ट्रेलिया में चल रही टी20 सीरीज़ में टीम इंडिया को एक और निराशा का सामना करना पड़ा. वनडे सीरीज़ 2-1 से हारने के बाद, प्रशंसक सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 सीरीज़ जीतने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी. पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद यह सीरीज़ का एक अहम मैच बन गया.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, भारत निराश
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह फैसला कारगर साबित हुआ. जोश हेज़लवुड और नाथन एलिस की तेज़ गेंदबाज़ी के सामने भारतीय शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया. हेज़लवुड ने शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को जल्दी आउट कर दिया. नाथन एलिस ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के अहम विकेट लिए. भारत ने शुरुआती आठ ओवरों में ही पाँच विकेट गँवा दिए और संघर्ष किया. नतीजतन, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं रख पाई.

अभिषेक शर्मा का एकाकी संघर्ष
पूरी बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त होने के बावजूद, अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर डटे रहे और शानदार पारी खेली. उन्होंने 37 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए. शर्मा का साथ हर्षित राणा ने भी कुछ देर तक दिया. हर्षित ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए. दोनों की साझेदारी से भारत का स्कोर 125 रन तक पहुँचा. हालाँकि, बाकी कोई भी बल्लेबाज़ कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका.
 
मार्श के गोल से ऑस्ट्रेलियाई टीम को आसान जीत मिली
125 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने में ऑस्ट्रेलिया को कोई परेशानी नहीं हुई. कप्तान मिशेल मार्श ने 26 गेंदों में 46 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. ट्रैविस हेड और जोश इंग्लिस ने कम समय क्रीज पर रहने के बावजूद प्रभावी पारियाँ खेलीं और टीम को जीत दिलाई. ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 4 विकेट से जीत हासिल कर ली.

भारतीय गेंदबाजों के प्रयास व्यर्थ
जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए. लेकिन कम स्कोर के कारण उनकी गेंदबाज़ी प्रभावी नहीं रही. मेलबर्न की पिच में उछाल के बावजूद भारतीय गेंदबाज़ रनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहे.

आस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच महत्वपूर्ण है 
वनडे सीरीज़ हारने के बाद, टीम इंडिया को अब टी20 सीरीज़ बचाने के लिए बाकी बचे तीनों मैच जीतने होंगे. अगर वह एक भी मैच हार जाती है, तो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी या ड्रॉ हो जाएगी. तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा.
 
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम की हार के ये हैं कारण

हार की मुख्य वजह यह रही कि भारत की बल्लेबाजी पहले हाफ में ही लड़खड़ा गई. उन्होंने पहले 8 ओवर में ही 5 विकेट गंवा दिए. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की और सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और गिल जैसे अहम बल्लेबाजों को आउट कर दिया.

अभिषेक शर्मा ने 68 रन बनाए. हालाँकि, बाकी खिलाड़ी उनका पूरा साथ नहीं दे पाए. अंत में, टीम केवल 125 रन ही बना पाई. यह कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था जिसका बचाव किया जा सके.
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में मिशेल मार्श (46 रन) और ट्रैविस हेड की अच्छी शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य का पीछा करना आसान हो गया.

अपने प्रयासों के बावजूद भारतीय गेंदबाज कम लक्ष्य वाली कंगारू टीम पर दबाव बनाने में असमर्थ रहे.

आंशिक रूप से बादल छाए रहने और विदेशी तेज गेंदबाजों के अनुकूल मौसम का असर भारतीय बल्लेबाजों पर भी पड़ा.

भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाजी में विफलता, गेंदबाजी में प्रभाव की कमी और कम लक्ष्य का बचाव करने में असमर्थता के कारण भारत इस मैच में हार से बच नहीं सका.

