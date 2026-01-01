जम्मू कश्मीर के इस क्रिकेटर को फिलिस्तीन का सपोर्ट करना पड़ा महंगा, हुआ कुछ ऐसा...

जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग का एक मैच सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है. कारण बना है एक क्रिकेटर का फिलिस्तीन का झंडा लगा हेलमेट पहनना. वायरल इमेज पर गुस्सा बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आई. खबर है कि विवाद के बाद क्रिकेटर को लीग से बैन कर दिया गया है.

जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग में एक क्रिकेट मैच के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है. हुआ कुछ यूं है कि एक क्रिकेटर फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ हेलमेट पहने देखा गया. मैच की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई और वायरल तस्वीर पर हंगामा होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. ऐसी भी खबरें हैं कि विवाद के बाद क्रिकेटर को लीग से बैन कर दिया गया है.

बताते चलें कि खिलाड़ी की पहचान फुरकान भट्ट के रूप में हुई है और वह मैच में फिलिस्तीनी झंडे वाला हेलमेट पहनकर बैटिंग कर रहा था. जम्मू और कश्मीर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कथित तौर पर क्रिकेटर को आगे की जांच के लिए बुलाया है.

इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. वे इस हरकत के पीछे के सही कारण और क्रिकेटर के इरादे की जांच कर रहे हैं.

ऐसी भी खबरें हैं कि इस विवाद की वजह से जम्मू और कश्मीर चैंपियंस लीग भी जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि घटना की जांच के सिलसिले में ऑर्गनाइज़र ज़ाहिद भट्ट को भी पुलिस ने बुलाया है.

एक मीडिया रिपोर्ट पर यकीन करें तो जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने साफ किया है कि टूर्नामेंट से उसका कोई लेना-देना नहीं है. एसोसिएशन ने बताया कि यह लीग उसके बैनर तले ऑर्गनाइज़ नहीं की गई है और फरकान भट्ट JKCA से जुड़े नहीं हैं.

JKCA ने यह भी कहा कि वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि लीग से उसका कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस की पूछताछ और जांच जारी रहने के कारण और ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार है.