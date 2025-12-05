शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. 23 नवंबर को दोनों परिवारों को अचानक हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से शादी पोस्टपोन हो गई थी.फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनी है.

इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने 23 नवंबर को म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. ज्ञात हो कि मंधाना के पिता श्रीनिवास के बीमार पड़ने और सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सेरेमनी कैंसिल करनी पड़ी थी. एक दिन बाद, पलाश भी बीमार पड़ गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. दोनों को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन किसी भी परिवार ने शादी की नई तारीख अनाउंस नहीं की है.

बताते चलें कि मंधना का नया पोस्ट एक लीडिंग टूथपेस्ट ब्रांड के साथ पेड पार्टनरशिप थी. लेकिन प्रोडक्ट के बजाय, कुछ और था जिसने लोगों का ध्यान खींचा. जी हां सही सुना आपने. जिस चीज की चर्चा लोगों के बीच थी वो बनी स्मृति की एंगेजमेंट रिंग जो उनकी उंगली से गायब थी.

इसपर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और यूजर्स ने ऐसा बहुत कुछ कहा जो स्वतः इस बात की पुष्टि कर देता है कि इस शादी के न होने से उन्हें गहरा आघात लगा है. हालांकि, कुछ फ़ैन्स ऐसे भी थे जिन्होंने स्मृति का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की.

ध्यान रहे कि इस प्रमोशनल वीडियो में स्मृति की अंगूठी का गायब होना सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा था, कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐड सगाई से पहले शूट किया गया था या कुछ बदल गया था.

स्मृति ने हटाए शादी के पोस्ट, चर्चा को मिली खाद

इस उत्सुकता को और बढ़ाते हुए, मंधाना ने अपने सोशल मीडिया से शादी से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए हैं. इस कदम से ऑनलाइन अटकलों को हवा मिली है, भले ही दोनों परिवारों में से किसी ने भी कपल के बीच किसी परेशानी का इशारा नहीं दिया है.

परिवार के सदस्यों ने बार-बार साफ़ किया है कि शादी सिर्फ़ अचानक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से टाली गई थी.पलाश की मां, अमिता ने कहा कि शादी के दिन जो हुआ, उससे स्मृति और पलाश दोनों दुखी हैं. उन्होंने शादी पूरी होने के बाद स्मृति के लिए एक खास वेलकम की भी तैयारी की थी.

इस रुकावट के बावजूद, उन्होंने भरोसा जताया कि, 'सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी. '

दोनों परिवारों के लिए मुश्किल वक्त

फिल्मफेयर से हुई एक बातचीत में, पलक ने बताया कि इस घटना से उन्हें कितना इमोशनल नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि परिवारों ने बहुत मुश्किल समय देखा है और इस दौरान उन्होंने पॉजिटिविटी पर फोकस करने का फैसला किया. उन्होंने यह भी माना कि लोगों की इसमें बहुत दिलचस्पी है, लेकिन लोगों से हालात की सेंसिटिविटी को समझने की अपील की.

गौरतलब है कि मंधना का छोटा ब्रांड पोस्ट, जो एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए था, अचानक लोगों की भावनाओं को जगाने का एक ज़रिया बन गया. गायब अंगूठी, उनके एक्सप्रेशन और रील की टाइमिंग चर्चा का विषय बन गए, जिससे यह पता चला कि जब सेलिब्रिटीज़ को पर्सनल परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो फैंस अक्सर छोटी-छोटी बातों को भी गहराई से समझ लेते हैं.

फिलहाल, दोनों परिवारों का कहना है कि शादी जल्द ही होगी. तब तक, मंधाना की इंस्टाग्राम पर वापसी ने उनके बारे में बातचीत को और तेज़ कर दिया है और दिखाया है कि उनके फ़ैन कितने करीब से देख रहे हैं, प्यार और चिंता दोनों बराबर हैं.