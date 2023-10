ICC World Cup 2023: अंतरिक्ष में हुई विश्व कप ट्रॉफी की लॉन्चिंग, BCCI सेक्रेटरी ने शेयर किया वीडियो

डीएनए हिंदी: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इस साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप 2023 की ट्रॉफी की दिलचस्प तरीके से लॉन्चिंग कर दी है. ICC ने इस लॉन्चिंग को काफी अनोखा बना दिया और ट्रॉफी की लॉन्चिंग अंतरिक्ष के समताप मंडल पर किया गया, जोकि पृथ्वी से 1,20, 000 फीट ऊंचाई पर है. उस ऊंचाई पर तापमान शून्य से 65 डिग्री कम होता है. ये ट्रॉफी अंतरिंक्ष से सीधे गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पहुंची, जहां विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है.

इस लॉन्चिंग को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. बता दें कि भारत में विश्व कप का आयोजन अक्तूबर-नवंबर में किया जाना है. बीसीसीआई 27 जून को टूर्नामेंट के कार्यक्रम का ऐलान करेगा, जिसमें सभी मैचों का कार्यक्रम सामने आ जाएगा.

यह भी पढ़ें- भारत के नाम सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड, जानें पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल

An out-of-this-world moment for the cricketing world as the #CWC23 trophy unveiled in space. Marks a milestone of being one of the first official sporting trophies to be sent to space. Indeed a galactic start for the ICC Men's Cricket World Cup Trophy Tour in India. @BCCI @ICC… pic.twitter.com/wNZU6ByRI5