FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारतीय यूजर्स की बल्ले-बल्ले, OpenAI दे रहा 'ChatGPT Go' फ्री में इस्तेमाल करने का मौका, पढ़ें पूरी डिटेल

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम

कौन हैं Tenzin Yangki जो बनीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS? जानें UPSC में मिली थी कितनी रैंक

BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

किडनी फेल होने से नहीं, इस वजह से हुई Satish Shah की मौत; राजेश कुमार ने किया खुलासा...

Cyclone Montha को कैसे मिला मोंथा नाम? समझें इसके पीछे का साइंस

Important Medical Test: हर इंसान के लिए जरूरी हैं ये 3 मेडिकल टेस्ट, एजिंग के साथ बढ़ने वाली बीमारियों का जोखिम होगा दूर 

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें

Cyclone Montha: तूफान की आशंका के बीच रेलवे ने कैंसल की 65 ट्रेनें, यहां देखिए पूरी लिस्ट

दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारतीय यूजर्स की बल्ले-बल्ले, OpenAI दे रहा 'ChatGPT Go' फ्री में इस्तेमाल करने का मौका, पढ़ें पूरी डिटेल

भारतीय यूजर्स की बल्ले-बल्ले, OpenAI दे रहा 'ChatGPT Go' फ्री में इस्तेमाल करने का मौका, पढ़ें पूरी डिटेल

कौन हैं Tenzin Yangki जो बनीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS? जानें UPSC में मिली थी कितनी रैंक

कौन हैं Tenzin Yangki जो बनीं अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS? जानें UPSC में मिली थी कितनी रैंक

BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम

इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें

दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग

दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

पूर्व आईसीसी मैच रेफरी ने कहा कि एक बार उनसे भारत के ओवर-रेट के मामले में नरमी बरतने को कहा गया था, जिससे नियमों के क्रियान्वयन में विशेष व्यवहार और राजनीति पर प्रभाव पड़ा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 28, 2025, 02:09 PM IST

BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पूर्व आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि मैच अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें एक बार फ़ोन आया था जिसमें उनसे 'नरमी बरतने' और भारत पर धीमी ओवर गति के जुर्माने से बचने के लिए कहा गया था. ब्रॉड ने कहा कि इस घटना ने इस बात को उजागर किया कि कैसे भारत को कुछ परिस्थितियों में विशेष व्यवहार का सामना करना पड़ा था, और उस समय नियमों के क्रियान्वयन में क्रिकेट की राजनीति की भूमिका की ओर इशारा किया.

हालांकि उन्हें याद नहीं कि वह कौन सा मैच था, या उस मैच में भारत का प्रतिद्वंद्वी कौन था, द टेलीग्राफ से बात करते हुए, ब्रॉड ने खुलासा किया कि उन्हें मैच के दौरान फ़ोन आया था, जब भारतीय टीम आवश्यक ओवर गति से तीन या चार ओवर पीछे थी. 

ब्रॉड ने कहा, 'भारत मैच के अंत में तीन-चार ओवर पीछे था, इसलिए यह जुर्माना बनता था. ' 'मुझे फ़ोन आया जिसमें कहा गया था, 'नरमी बरतें, कुछ समय निकालें क्योंकि यह भारत है'. और यह ऐसा था, ठीक है, ठीक है. इसलिए हमें कुछ समय निकालना पड़ा, और इसे सीमा से नीचे लाया गया.'

इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ ने आगे कहा कि भारत ने अगले मैच में भी यही गलती दोहराई और उनकी चेतावनियों के बावजूद, तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया, जिससे उन्हें नियम लागू करने पड़े.

ब्रॉड ने कहा कि इस घटना ने इस बात को उजागर किया कि कैसे राजनीतिक प्रभाव कभी-कभी मैदान पर फैसलों को प्रभावित करता है.

ब्रॉड ने आगे यह भी कहा कि,'अगले ही मैच में, बिल्कुल वही हुआ. उन्होंने (सौरव गांगुली) जल्दबाजी में की गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने फ़ोन करके पूछा, 'अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?' और मुझे कहा गया, 'बस उन्हें ही कर दो.' तो शुरू से ही राजनीति शामिल थी. अब बहुत से लोग या तो राजनीतिक रूप से ज़्यादा समझदार हो गए हैं या फिर बस अपना सिर नीचे रख रहे हैं. मुझे नहीं पता,'

ब्रॉड, जिन्होंने अपने करियर में आईसीसी रेफ़री के रूप में 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से आखिरी मैच फरवरी 2024 में कोलंबो में खेला गया था, ने यह भी कहा कि मैच अधिकारी के रूप में उनका काम काफ़ी राजनीतिक हो गया है, कुछ हद तक भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण, और अब यह पहले जितना सीधा नहीं रहा.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि विंस वैन डेर बिजल (आईसीसी अंपायर मैनेजर) जब तक इस पद पर थे, तब तक हमें उनका समर्थन मिला था क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि क्रिकेट से जुड़ी थी, लेकिन उनके जाने के बाद प्रबंधन काफी कमज़ोर हो गया.

भारत को सारा पैसा मिल गया और अब उसने कई मायनों में आईसीसी पर कब्ज़ा कर लिया है. मुझे खुशी है कि मैं अब इस पद पर नहीं हूं क्योंकि अब यह पहले से कहीं ज़्यादा राजनीतिक हो गया है.'

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें
Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें
दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग
दुनिया की वो 5 नौकरियां जो दिलाती हैं मोटी सैलरी, इनके बारे में कम ही जानते हैं लोग
होटल के कमरों में कभी नहीं धुलतीं ये चीजें, आधे से भी ज्यादा लोगों को नहीं होगी इसकी जानकारी
होटल के कमरों में कभी नहीं धुलतीं ये चीजें, आधे से भी ज्यादा लोगों को नहीं होगी इसकी जानकारी
रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा
रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE