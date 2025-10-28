BCCI के लिए बड़ी बात कह गया पूर्व मैच रेफरी, घेरे में ऐसे आए सौरव गांगुली...

पूर्व आईसीसी मैच रेफरी ने कहा कि एक बार उनसे भारत के ओवर-रेट के मामले में नरमी बरतने को कहा गया था, जिससे नियमों के क्रियान्वयन में विशेष व्यवहार और राजनीति पर प्रभाव पड़ा.

पूर्व आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि मैच अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें एक बार फ़ोन आया था जिसमें उनसे 'नरमी बरतने' और भारत पर धीमी ओवर गति के जुर्माने से बचने के लिए कहा गया था. ब्रॉड ने कहा कि इस घटना ने इस बात को उजागर किया कि कैसे भारत को कुछ परिस्थितियों में विशेष व्यवहार का सामना करना पड़ा था, और उस समय नियमों के क्रियान्वयन में क्रिकेट की राजनीति की भूमिका की ओर इशारा किया.

हालांकि उन्हें याद नहीं कि वह कौन सा मैच था, या उस मैच में भारत का प्रतिद्वंद्वी कौन था, द टेलीग्राफ से बात करते हुए, ब्रॉड ने खुलासा किया कि उन्हें मैच के दौरान फ़ोन आया था, जब भारतीय टीम आवश्यक ओवर गति से तीन या चार ओवर पीछे थी.

ब्रॉड ने कहा, 'भारत मैच के अंत में तीन-चार ओवर पीछे था, इसलिए यह जुर्माना बनता था. ' 'मुझे फ़ोन आया जिसमें कहा गया था, 'नरमी बरतें, कुछ समय निकालें क्योंकि यह भारत है'. और यह ऐसा था, ठीक है, ठीक है. इसलिए हमें कुछ समय निकालना पड़ा, और इसे सीमा से नीचे लाया गया.'

इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ ने आगे कहा कि भारत ने अगले मैच में भी यही गलती दोहराई और उनकी चेतावनियों के बावजूद, तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया, जिससे उन्हें नियम लागू करने पड़े.

ब्रॉड ने कहा कि इस घटना ने इस बात को उजागर किया कि कैसे राजनीतिक प्रभाव कभी-कभी मैदान पर फैसलों को प्रभावित करता है.

ब्रॉड ने आगे यह भी कहा कि,'अगले ही मैच में, बिल्कुल वही हुआ. उन्होंने (सौरव गांगुली) जल्दबाजी में की गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने फ़ोन करके पूछा, 'अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?' और मुझे कहा गया, 'बस उन्हें ही कर दो.' तो शुरू से ही राजनीति शामिल थी. अब बहुत से लोग या तो राजनीतिक रूप से ज़्यादा समझदार हो गए हैं या फिर बस अपना सिर नीचे रख रहे हैं. मुझे नहीं पता,'

ब्रॉड, जिन्होंने अपने करियर में आईसीसी रेफ़री के रूप में 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से आखिरी मैच फरवरी 2024 में कोलंबो में खेला गया था, ने यह भी कहा कि मैच अधिकारी के रूप में उनका काम काफ़ी राजनीतिक हो गया है, कुछ हद तक भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण, और अब यह पहले जितना सीधा नहीं रहा.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि विंस वैन डेर बिजल (आईसीसी अंपायर मैनेजर) जब तक इस पद पर थे, तब तक हमें उनका समर्थन मिला था क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि क्रिकेट से जुड़ी थी, लेकिन उनके जाने के बाद प्रबंधन काफी कमज़ोर हो गया.

भारत को सारा पैसा मिल गया और अब उसने कई मायनों में आईसीसी पर कब्ज़ा कर लिया है. मुझे खुशी है कि मैं अब इस पद पर नहीं हूं क्योंकि अब यह पहले से कहीं ज़्यादा राजनीतिक हो गया है.'