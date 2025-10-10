Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता

ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज

Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को... 

Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान

डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाना चाहते हैं, उनसे पहले ये अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं सम्मानित

नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की

Viral Video: करवा चौथ से पहले दिखी हार्दिक पंड्या की नई गर्लफ्रेंड, दिल्ली की है लड़की

Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता

Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता

ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज

ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की

Hardik Pandya New Girlfriend: हार्दिक पंड्या अपनी नई लैंबॉर्गिनी कार में नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे हैं. उनकी नई गर्लफ्रेंड दिल्ली की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मॉडल हैं.

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Oct 10, 2025, 12:19 PM IST

Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Hardik Pandya New Girlfriend: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की जिंदगी में पत्नी नताशा स्टानकोविक से अलग होने के बाद रोजाना नए रंग दिख रहे हैं. उन्होंने नया हेयरस्टाइल बदला, घड़ी बदली, कार बदली और अपनी गर्लफ्रेंड भी लगातार बदल रहे हैं. अब वे अपनी नई 4.5 करोड़ रुपये की नई लैंबॉर्गिनी कार में नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हैं. करवा चौथ 2025 से ठीक पहले सामने आया उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पंड्या की यह नई गर्लफ्रेंड कौन है? चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं.

दिल्ली की लड़की पर आया है दिल
हार्दिक पंड्या का दिल इस बार दिल्ली की लड़की पर आया है. इस लड़की को आप सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम की पॉपुलर इंफ्लुएंसर है. इनका नाम है माहिका शर्मा, जिन्होंने अपनी स्टडी दिल्ली में पूरी की है. पेशे से मॉडल माहिका शर्मा इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होने के बाद फाइनेंस की डिग्री ले चुकी हैं. 

करवा चौथ से पहले साथ दिखने से हो रही चर्चा
हार्दिक और माहिका का वायरल वीडियो किसी एयरपोर्ट का लग रहा है, जिसमें दोनों हार्दिक की नई लैंबॉर्गिनी कार से उतर रहे हैं. हार्दिक अपनी कार में माहिका के साथ एयरपोर्ट पर दिखे हैं. इससे यह माना जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई का हो सकता है. वीडियो करवा चौथ से ठीक पहले सामने आया है. इसके चलते लोगों के बीच इस वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. 

करोड़पति है हार्दिक की नई गर्लफ्रेंड भी
हार्दिक पंड्या चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ दिखाई दे रहे थे. इसके बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया. एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक की मुलाकात माहिका शर्मा के साथ हुई थी और दोनों तब से ही साथ-साथ दिख रहे हैं. हार्दिक की यह नई गर्लफ्रेंड भी करोड़पति बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिका शर्मा की नेटवर्थ करीब 3.2 करोड़ रुपये है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता
Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता
ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज
ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज
Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को... 
Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को...
Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान
बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और ​रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE