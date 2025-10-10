Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की

Hardik Pandya New Girlfriend: हार्दिक पंड्या अपनी नई लैंबॉर्गिनी कार में नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे हैं. उनकी नई गर्लफ्रेंड दिल्ली की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मॉडल हैं.

Hardik Pandya New Girlfriend: टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की जिंदगी में पत्नी नताशा स्टानकोविक से अलग होने के बाद रोजाना नए रंग दिख रहे हैं. उन्होंने नया हेयरस्टाइल बदला, घड़ी बदली, कार बदली और अपनी गर्लफ्रेंड भी लगातार बदल रहे हैं. अब वे अपनी नई 4.5 करोड़ रुपये की नई लैंबॉर्गिनी कार में नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हैं. करवा चौथ 2025 से ठीक पहले सामने आया उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. क्या आप जानते हैं कि हार्दिक पंड्या की यह नई गर्लफ्रेंड कौन है? चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं.

दिल्ली की लड़की पर आया है दिल

हार्दिक पंड्या का दिल इस बार दिल्ली की लड़की पर आया है. इस लड़की को आप सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम की पॉपुलर इंफ्लुएंसर है. इनका नाम है माहिका शर्मा, जिन्होंने अपनी स्टडी दिल्ली में पूरी की है. पेशे से मॉडल माहिका शर्मा इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होने के बाद फाइनेंस की डिग्री ले चुकी हैं.

करवा चौथ से पहले साथ दिखने से हो रही चर्चा

हार्दिक और माहिका का वायरल वीडियो किसी एयरपोर्ट का लग रहा है, जिसमें दोनों हार्दिक की नई लैंबॉर्गिनी कार से उतर रहे हैं. हार्दिक अपनी कार में माहिका के साथ एयरपोर्ट पर दिखे हैं. इससे यह माना जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई का हो सकता है. वीडियो करवा चौथ से ठीक पहले सामने आया है. इसके चलते लोगों के बीच इस वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है.

करोड़पति है हार्दिक की नई गर्लफ्रेंड भी

हार्दिक पंड्या चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ब्रिटिश सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ दिखाई दे रहे थे. इसके बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया. एशिया कप 2025 से पहले हार्दिक की मुलाकात माहिका शर्मा के साथ हुई थी और दोनों तब से ही साथ-साथ दिख रहे हैं. हार्दिक की यह नई गर्लफ्रेंड भी करोड़पति बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिका शर्मा की नेटवर्थ करीब 3.2 करोड़ रुपये है.

