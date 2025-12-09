PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

हार्दिक पांड्या ने पैपराज़ी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की बहुत गलत और बेइज्ज़ती वाले एंगल से फोटो खींचकर 'लाइन क्रॉस' की है. घटना बीते दिन की है जब माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं.

इंडियन क्रिकेट टीम के ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है. हार्दिक को गुस्सा तब आया जब उन्होंने पैपराज़ी को अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की तस्वीरें और वीडियो लेते हुए 'लाइन क्रॉस' करते देखा. मामले के तहत हार्दिक का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंनेपैपराज़ी पर निशाना साधा और उनके काम को हार्दिक ने अपने पार्टनर की बेइज़्ज़ती करने और दखल देने वाली फ़ोटोग्राफ़ी बताया.

इंडिया के ऑल-राउंडर, जिनका माहिका के साथ रिश्ता लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहा है, ने माना कि लोगों की नज़रों में रहने से अटेंशन मिलती है, उन्होंने कहा, 'यह मेरी चुनी हुई ज़िंदगी का हिस्सा है.' हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हाल की एक घटना ने 'लाइन क्रॉस कर दी.'

हार्दिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मैं समझता हूं कि पब्लिक की नज़रों में रहने से ध्यान और जांच-पड़ताल मिलती है, यह मेरी चुनी हुई ज़िंदगी का हिस्सा है. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी.'

Hardik Pandya instagram story for his girlfriend Mahieka Sharma privacy pic.twitter.com/kpzn59Bkvr — Teja (@Teja_twitts) December 9, 2025

'माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी पैप्स ने उन्हें ऐसे एंगल से कैप्चर करने का फैसला किया, जिस एंगल से कोई भी महिला फोटो खिंचवाने की हकदार नहीं है. एक प्राइवेट पल को सस्ती सनसनी में बदल दिया गया.'

अपनी पोस्ट में आगे हार्दिक ने कुछ हदों का सम्मान करने के लिए कहा, क्योंकि हर महिला सम्मान की हकदार है.

उन्होंने आखिर में कहा, 'यह हेडलाइन या किसने क्या क्लिक किया, इसके बारे में नहीं है, यह बेसिक सम्मान के बारे में है. महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए. हर किसी को हदें मिलनी चाहिए. मीडिया के भाइयों, जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं.

हार्दिक ने कहा कि मैं आपकी मेहनत का सम्मान करता हूं, और मैं हमेशा सहयोग करता हूं. लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया थोड़ा और ध्यान रखें. हर चीज़ को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है. हर एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है. आइए इस गेम में थोड़ी इंसानियत बनाए रखें. धन्यवाद.'

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की रिलेशनशिप

हार्दिक ने हाल ही में मॉडल और योगा ट्रेनर माहिका के साथ अपने नए रिश्ते को कन्फर्म किया है. सोशल मीडिया पर बातचीत और ट्रैवल सीन शेयर करने से शुरू में जो अंदाज़े लगे, उसके बाद पांड्या ने अक्टूबर 2025 में, अपने 32वें जन्मदिन से ठीक पहले, कपल की प्राइवेट बीच गेटअवे और साथ में पूजा मनाते हुए इंटिमेट फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करके रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया.

माहिका शर्मा, 24 साल की अवॉर्ड-विनिंग मॉडल हैं, जिन्होंने टॉप डिज़ाइनरों के साथ काम किया है और जिनके पास इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री है, अब फैंस पांड्या के साथ एक मशहूर नए कपल के तौर पर उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं.

क्रिकेटर ने भी माहिका को क्रिकेट और अपने बेटे अगस्त्य के साथ अपनी ज़िंदगी की 'तीन ज़रूरी चीज़ों' में से एक बताया है.

हालांकि माहिका ने हाल ही में तस्वीरों में बड़ी अंगूठी पहनने से फैली सगाई की अफवाहों को खारिज कर दिया है, और मज़ाकिया अंदाज़ में कहा है कि यह सिर्फ़ 'हर दिन अच्छी ज्वेलरी पहनने' की वजह से है.