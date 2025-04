तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी उन कई भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है. इस हमले में मंगलवार, 22 अप्रैल को 26 पर्यटक मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे. शमी ने एक्स पर घाटी की एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था 'ऑल आईज ऑन पहलगाम'.

अपने पोस्ट में शमी ने कहा कि, 'पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले को लेकर मुझे बहुत दुख है. इस जघन्य कृत्य के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है और कई परिवार टूट गए हैं. इस तरह की हिंसा न केवल व्यक्तियों को निशाना बनाती है, बल्कि हमारे समाज के ताने-बाने को भी कमजोर करती है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस कठिन समय में, हमें आतंकवाद की निंदा करने में एकजुट होना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए.

शमी ने यह भी लिखा कि, 'यह जरूरी है कि हम शांति और लचीलेपन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहें. हमारी संवेदनाएं इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं, और हम अपने समुदाय में न्याय और सुधार के लिए प्रार्थना करते हैं.'

I am deeply saddened to address the tragic terrorist attack in Pahalgam. This heinous act has resulted in significant loss of innocent lives and has left families shattered. Such violence not only targets individuals but also undermines the fabric of our society. In these testing… pic.twitter.com/aQxHZgItxR

हमलावरों, जिन्हें प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य माना जाता है, ने पहलगाम के सुंदर बैसरन घास के मैदान में पर्यटकों पर गोलियां चलाईं. इस घटना को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर सबसे खराब हमला बताया जा रहा है.

सिराज ने कड़े शब्दों में एक पोस्ट लिखी, जिसमें 'पागलपन को खत्म करने' का आह्वान किया गया और आग्रह किया गया कि अपराधियों को 'बिना किसी दया के' दंडित किया जाए. अपनी पोस्ट में सिराज ने यह भी कहा कि, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि परिवार किस दर्द और आघात से गुज़र रहे होंगे..

jahaan insaan ki jaan ki koi keemat hi nahi..

I can't even begin to imagine the pain and trauma the families must be going through..

May the families find the strength to survive this unbearable grief. We are so sorry for your loss.

I hope this madness ends soon and these…