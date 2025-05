शुक्रवार, 16 मई को वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का अनावरण होने के बाद पूर्व टीम इंडिया कोच रवि शास्त्री ने उनके लिए एक मजेदार संदेश दिया. बता दें कि रोहित को शुक्रवार को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया. इवेंट में इस दौरान रोहित शर्मा के माता और पिता भी मौजूद रहे. रोहित के साथ, एमसीए ने पूर्व भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार को भी सम्मानित किया. इस कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें से एक शास्त्री भी थे.

पूर्व भारतीय कोच ने रोहित को गले लगाया और फिर अपने खास अंदाज में उनसे कहा कि वह उनके नाम पर बने स्टैंड पर छक्का लगाएं. रोहित अपने पूर्व कोच की टिप्पणी सुनकर हंसते हुए नज़र आए और उन्होंने भी उन्हें बड़ा ही रोचक जवाब दिया,

Ravi Shastri asking Rohit Sharma to hit the ball in the stand named after him.😂🔥❤️



Rohit be like "ho jayega"😂🔥 pic.twitter.com/RhBytnmnIc