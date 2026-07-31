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CWG 2026: आधी रात को 388KG उठाकर भारत को दिलाया सिल्वर, कौन हैं वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह? जानें गोल्ड से कैसे चूक गए वेटलिफ्टर

Who is Lovepreet Singh: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 388 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीतकर भारत को गौरवांवित किया है. काफी संघर्षों के बाद इस मंच तक पहुंचने वाले वाले लवप्रीत मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए. चलिए वेटलिफ्टर के बारे में आगे विस्तार से जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 31, 2026, 09:37 AM IST

CWG 2026: आधी रात को 388KG उठाकर भारत को दिलाया सिल्वर, कौन हैं वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह? जानें गोल्ड से कैसे चूक गए वेटलिफ्टर

Image Credit: Twitter

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Who is Indian Weightlifter Lovepreet Singh: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीट लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं. इसी कड़ी में, पुरुषों के +110 किलोग्राम भार वर्ग में देश के धाकड़ वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन से महफिल लूट ली. आधी रात को चले इस कड़े मुकाबले में उन्होंने कुल 388 किलोग्राम वजन उठाकर भारत की झोली में एक और रजत पदक डाल दिया है. हालांकि, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल उनके हाथों से बस 1 किलोग्राम के अंतर से फिसल गया, लेकिन उनका यह प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है.

गोल्ड मेडल जीतने से कैसे चूके लवप्रीत?

प्रतियोगिता के दौरान लवप्रीत ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत रखी. स्नैच राउंड में उन्होंने बेहतरीन तकनीक दिखाते हुए पहले 168, फिर 173 और अंत में 176 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला. इस शानदार प्रयास के दम पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी पर 10 किलोग्राम की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी. इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में भी उन्होंने आत्मविश्वास बनाए रखा और 205 तथा 212 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठा लिया.

विजेता बनने के लिए उन्होंने 217 किलोग्राम के अपने आखिरी प्रयास पर जोर लगाया, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो सके. इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कीवी खिलाड़ी डेविड लिटी ने 223 किलोग्राम का रिकॉर्डतोड़ वजन उठा लिया. इसी के साथ वे 389 किलोग्राम उठाने वाले गोल्ड मेडल विजेता बन गए. लवप्रीत भले ही पहले स्थान से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने साल 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए कांस्य पदक के मुकाबले इस बार अपने मेडल का रंग ब्रॉन्ज से बदलकर सिल्वर कर दिखाया.

ये भी पढ़ें- CWG 2026: 69Kg कैटेगरी में जीत के बाद हरजिंदर कौर ने दांतों से क्यों दबाया सिल्वर मेडल? जानें इस मशहूर पोज का सालों पुराना इतिहास

वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह कौन हैं?

पंजाब के अमृतसर के नजदीक बल सचंदर गांव में जन्मे लवप्रीत सिंह का शुरुआती जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था. तंगहाली के बीच पले-बढ़े लवप्रीत  6 सितंबर 1997 को पैदा हुए थे. उनके सिर पर कम उम्र में ही घर की कई जिम्मेदारियां आ गई थीं. परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्होंने खेतों में मजदूरी करने से लेकर अपने दादा के साथ मिलकर सब्जियां बेचने तक का काम किया. इसके अलावा, वह शादियों या समारोहों में किराए पर दिए जाने वले घोड़ी की देखभाल भी करते थे. आपको बता दें कि उनके पिता पेशे से दर्जी थे, जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बेटे को सिलाई के बजाय खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

13 साल में ही शुरू कर दी थी वेटलिफ्टिंग

लवप्रीत के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब वह मात्र 13 वर्ष के थे. उन्होंने अपने गांव के कुछ लड़कों को वजन उठाते हुए देखा और यहीं से उनका झुकाव वेटलिफ्टिंग की तरफ हो गया. तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने स्थानीय प्रशिक्षकों की देखरेख में घंटों पसीना बहाया. उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वर्ष 2017 में उन्हें पटियाला स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के नेशनल कैंप में शामिल होने का अवसर मिला. यहीं से उनके पेशेवर खेल करियर को नई उड़ान मिली.

लवप्रीत सिंह के अब तक के रिकॉर्ड्स

सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साल 2017 की जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (ऑस्ट्रेलिया) में गोल्ड और एशियन यूथ चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया था. इसके अलावा, लवप्रीत ने दुनिया का ध्यान साल 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी खींचा. उस वक्त, उन्होंने 109 किलोग्राम वर्ग में 355 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था. लवप्रीत ने साल 2021 और 2023 की कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते, जबकि CWG 2025 में +110 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज हासिल किया था.

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