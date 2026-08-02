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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Arundhati Choudhary at CWG 2026: बॉक्सिंग में भारत का गोल्डन पंच लगाने वाली अरुंधति चौधरी कौन? जानें उनके अब तक के रिकार्ड्स

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने इतिहास रच दिया है. उनके शुरुआती संघर्ष, बास्केटबॉल से बॉक्सिंग तक के सफर और शानदार खेल रिकॉर्ड्स के बारे में जानें.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 02, 2026, 09:55 AM IST

Arundhati Choudhary at CWG 2026: बॉक्सिंग में भारत का गोल्डन पंच लगाने वाली अरुंधति चौधरी कौन? जानें उनके अब तक के रिकार्ड्स

Image Credit: Instagram

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Arundhati Choudhary at CWG 2026: ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बार, देश की युवा और प्रतिभाशाली बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए भारत की झोली में एक और स्वर्ण पदक कर लिया है. इस ऐतिहासिक सफलता के साथ मेडल टैली में भारत की स्थिति और भी ज्याद मजबूत हो गई है. अब हमारा देश कुल 34 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है.

अरुंधति ने CWG 2026 फाइनल में किसे हराया?

इंग्लैंड की सशक्त मुक्केबाज चैंटल रीड के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में अरुंधति ने शुरुआत से ही कड़ी मेहनत कर रही थी. उनके बेहतरीन फुटवर्क और दमदार मुक्कों के सामने अपोजिट प्लेयर बेबस नजर आईं. तीसरे दौर में 5-0 से उन्होंने मुकाबला जीता और भारत की झोली में एक और गोल्ड डाल दिया. इस सत्र में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए छह में से पांच स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किए हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कौन हैं अरुंधति चौधरी?

राजस्थान के कोटा में जन्मीं अरुंधति का खेल जगत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था. छठी कक्षा में वह स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कप्तान थीं और अपनी कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया था. हालांकि, कुछ अलग और व्यक्तिगत खेल में हाथ आजमाने की इच्छा के चलते उन्होंने मुक्केबाजी को चुना. उनके इस फैसले में उनके माता-पिता का भरपूर समर्थन रहा. कोटा में उस वक्त बॉक्सिंग का कोई खास माहौल या बुनियादी ढांचा नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों से हर बाधा को पार किया.

प्रमुख उपलब्धियां और अब तक के रिकॉर्ड्स

साल 2017 की जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही उन्हें 'बेस्ट बॉक्सर' का खिताब भी मिला.
उन्होंने 2019 की एशियन यूथ चैंपियनशिप में कांस्य और 2021 में पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की.
फेडरेशन कप 2025 और एशियन चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक अपने नाम करने के बाद, अब उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में देश का परचम लहरा दिया है.
 

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