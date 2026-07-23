Commonwealth Games 2026 के गोल्ड मेडल में कितना सोना लगा होता है? ग्लासगो गेम्स के मेडल का डिजाइनर कौन, जानिए कहां बने ये पदक?

Commonwealth Games 2026 Unknown Facts: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? जानिए इसके डिजाइनर, निर्माण स्थल और पदकों से जुड़ी हर खास जानकारी यहां.

अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की बात आते ही जहन में सबसे पहले स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल की चमक उभरती है. राष्ट्रमंडल खेल हों, एशियाई खेल हों या दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ ओलंपिक- हर खिलाड़ी का सपना पोडियम पर सबसे ऊपर खड़े होकर गले में गोल्ड मेडल पहनना होता है. स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में बहुप्रतीक्षित Commonwealth Games 2026 का भव्य आगाज हो चुका है. इस बार के इन खेलों में दुनिया भर से आए बेहतरीन एथलीट अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुनहरे तमगे के लिए खिलाड़ी सालों-साल दिन-रात पसीना बहाते हैं, वह असल में अंदर से किस धातु का बना होता है? आइए आज इससे जुड़े सभी रोचक और हैरान करने वाले तथ्यों को गहराई से जानते हैं.

क्या गोल्ड मेडल वाकई पूरा सोने का बना होता है?

यह एक ऐसा सवाल है जो पीढ़ियों से खेल प्रेमियों के मन में उठता रहा है. इसका सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि गोल्ड मेडल पूरी तरह शुद्ध सोने (Pure Gold) के नहीं बने होते हैं. आधुनिक खेलों के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई पदक 100% शुद्ध सोने से ढाला गया हो, क्योंकि ऐसा करना न केवल अत्यधिक खर्चीला है, बल्कि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है जिससे मेडल का आकार बिगड़ने का खतरा रहता है.

गोल्ड मेडल में कितना सोना लगा होता है?

नियमों और परंपरा के अनुसार, खेलों में मिलने वाले हर गोल्ड मेडल में असली सोने का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन उसका मुख्य आधार कुछ और होता है-

चांदी का बेस: मेडल का लगभग 92.5 फीसदी हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाली स्टर्लिंग सिल्वर चांदी से तैयार किया जाता है.

सोने की परत: इस मजबूत चांदी के बेस पर कम से कम 6 ग्राम शुद्ध सोने की परत चढ़ाई जाती है, ताकि मेडल की चमक और उसकी वास्तविक कीमत बनी रहे.

अन्य पदक: जहां गोल्ड मेडल में चांदी और सोने का मिश्रण होता है, वहीं सिल्वर मेडल पूरी तरह से शुद्ध स्टर्लिंग सिल्वर के बने होते हैं, और ब्रॉन्ज मेडल पूरी तरह से तांबे या कांसे धातु से ढाले जाते हैं.

ये भी पढ़ें- Commonwealth Games 2026: कितने बजे शुरू होगा उद्घाटन समारोह, कब-कहां देख सकेंगे आप? नोट करें 23 जुलाई से 2 अगस्त तक भारत का पूरा शेड्यूल

कितने महंगे होते हैं ये पदक?

मेडल की कीमत हमेशा निश्चित नहीं होती है. यह पूरी तरह से उस समय बाजार में चल रहे सोने और चांदी के रेट, साथ ही मेडल के वजन और आकार पर निर्भर करती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडल को तैयार करने में भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1 से 2 लाख रुपये या उससे अधिक का खर्च आ जाता है. हालांकि, ग्लासगो गेम्स के आयोजकों द्वारा पदकों की सटीक वित्तीय कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इनका एतिहासिक और भावनात्मक मूल्य खिलाड़ियों के लिए अनमोल होता है.

किसने डिजाइन किए हैं ग्लासगो गेम्स के मेडल?

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए तैयार किए गए पदकों का लुक बेहद खूबसूरत और आधुनिक रखा गया है. इन पदकों को ग्लासगो की ही एक स्थानीय और प्रतिभाशाली डिजाइनर मिलित्सा मिलेन्कोवा (Militsa Milenkova) द्वारा डिजाइन किया गया है. उनके इस अनूठे डिजाइन में स्कॉटलैंड की कला और खेल भावना का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है, जो विजेताओं के लिए इस पल को और भी ज्यादा यादगार बना देता है.

कहां और कैसे बने हैं ये पदक?

ग्लासगो गेम्स के इन प्रतिष्ठित पदकों के निर्माण की जिम्मेदारी इंग्लैंड के बर्मिंघम की मशहूर क्राफ्ट्स एजेंसी ‘टॉय, केनिंग एंड स्पेन्सर’ (Toye, Kenning & Spencer) को सौंपी गई थी. इस अनुभवी एजेंसी ने अपनी बारीक कारीगरी से इन पदकों को आकार दिया है. खेल के मैदान पर इन चमचमाते पदकों को हासिल करने के लिए खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और हर कोई इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से