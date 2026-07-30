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CWG 2026: दिलीप गावित ने जीता 100 मीटर T47 रेस में स्वर्ण पदक, भारत को मिला तीसरा गोल्ड! जानें लिस्ट में कौन-कौन?

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CWG 2026: दिलीप गावित ने जीता 100 मीटर T47 रेस में स्वर्ण पदक, भारत को मिला तीसरा गोल्ड! जानें लिस्ट में कौन-कौन?

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 7वें दिन यानी 29 जुलाई को भी भारत का शानदार प्रदर्शन रहा. बुधवार की रात एक प्रतियोगी ने भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है. भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले कोई और नहीं, बल्किदिलीप महदुत गावित हैं. इसके अलावा, दो खिलाड़ियों ने रजत पदक भी देश के नाम किया है. लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मैन बन गए हैं. वे लगातार दूसरे CWG में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. 

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Pragya Bharti

Updated : Jul 30, 2026, 01:02 PM IST

CWG 2026: दिलीप गावित ने जीता 100 मीटर T47 रेस में स्वर्ण पदक, भारत को मिला तीसरा गोल्ड! जानें लिस्ट में कौन-कौन?

Image Credit: Twitter

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ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 7वें दिन यानी 29 जुलाई को भी भारत का शानदार प्रदर्शन रहा. बुधवार की रात एक प्रतियोगी ने भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है. भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले कोई और नहीं, बल्किदिलीप महदुत गावित हैं. इसके अलावा, दो खिलाड़ियों ने रजत पदक भी देश के नाम किया है. लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मैन बन गए हैं. वे लगातार दूसरे CWG में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. 
पैरा-एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 मेडल पर कब्जा कर दिखाया है. इसी के साथ आइए जानते हैं कि ग्लासगो 2026 में अभी तक किन-किन भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है.

कौन हैं दिलीप गावित, जिन्होंने जीता गोल्ड?

महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंतर्गत आने वाले तोरण डोंगरी गांव के एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे दिलीप महादु गावित भारत के जाने-माने पैरा-एथलीट हैं. वह मुख्य रूप से दौड़ (स्प्रिंट) प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. कम उम्र में एक दुर्घटना का शिकार होने के कारण और उचित समय पर मेडिकल सहायता न मिल पाने की वजह से उन्होंने अपना दाहिना हाथ हमेशा के लिए खो दिया था. हालांकि, शारीरिक चुनौती जैसी बड़ी बाधा को पार करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर देश के शीर्ष पैरा-धावकों में अपनी एक खास जगह बनाई है.

भारत को गोल्ड दिलाने वाले 3 खिलाड़ी कौन-कौन?

पहला गोल्‍ड- ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक का खाता चौथे दिन यानी 26 जुलाई को ही खुल चुका है. देश की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने कुल 190 किलोग्राम (स्नैच में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क में 105 किलो) वजन उठाकर दूसरे स्थान पर आने वाली खिलाड़ी को 22Kg के अंतर से पीछे छोड़ा. इसी के साथ, मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

दूसरा गोल्ड- ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पैरा-एथलीट शर्मिला धनकर ने इतिहास रचते हुए देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने महिलाओं की F57 शॉट पुट प्रतियोगिता में अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 9.81 मीटर की शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. खास बात यह है कि शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा-एथलेटिक्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं.

तीसरा गोल्‍ड- लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर के रजत पदक अपने नाम करने के कुछ ही पलों बाद, पैरा-एथलीट दिलीप गावित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा-एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में दिलीप ने महज 10.71 सेकंड का समय निकालते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया और शीर्ष स्थान हासिल किया. इसी रेस में एक अन्य भारतीय एथलीट मोहम्मद बासिल ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक मेडल्स जीतने वाले भारतीय एथलीट

ग्लासगो में आयोजित हो रहे साल 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है. भारत के होनहार खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और जज्बे के बल पर कई पदक देश की झोली में डाल दिए हैं. आइए नजर डालते हैं अब तक अलग-अलग स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों पर-

स्वर्ण पदक विजेता

मीराबाई चानू (भारोत्तोलन / वेटलिफ्टिंग)
शर्मिला धनखड़ (पैरा एथलेटिक्स)
दिलीप महादू गावित (पैरा एथलेटिक्स)

रजत पदक विजेता 

ऋषिकांत सिंह (भारोत्तोलन)
राजा मुथुपांडी (भारोत्तोलन)
ज्ञानेश्वरी यादव (भारोत्तोलन)
सर्वेश कुशरे (एथलेटिक्स)
वल्लूरी अजय बाबू (भारोत्तोलन)
गुलवीर सिंह (एथलेटिक्स ट्रैक)
हरजिंदर कौर (भारोत्तोलन)
मोहम्मद बासिल (पैरा एथलेटिक्स)
मुरली श्रीशंकर (लॉन्ग जंप)

कांस्य पदक विजेता

झंडू कुमार (पैरा पावरलिफ्टिंग)
बिंदियारानी देवी (भारोत्तोलन)
शिल्पा (पैरा एथलेटिक्स)

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