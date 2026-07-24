Commonwealth Games: साल 2030 में मेजबानी करेगा भारत! कब शुरू हुए थे ये खेल, कौन लेता है हिस्सा? जानिए सबकुछ

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Commonwealth Games: भारत को साल 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का ऐतिहासिक मौका मिला है, जिसका आयोजन अहमदाबाद में होगा. जानिए इन खेलों का इतिहास, शुरुआत और इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के नियम.
Commonwealth Games 2030: खेल जगत से भारत के लिए एक बेहद गर्व और उत्साह भरी खबर सामने आई है. भारत आधिकारिक तौर पर साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा. इन खेलों का मुख्य आयोजन गुजरात के ऐतिहासिक और विकसित शहर अहमदाबाद में किया जाएगा. यह घोषणा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की आम सभा के दौरान की गई थी. भारत के लिए यह खास मौका होगा जब वह इस महाकुंभ की मेजबानी करेगा, क्योंकि इससे पहले साल 2010 में नई दिल्ली इन खेलों का सफल आयोजन कर चुकी है.
राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास काफी पुराना और गौरवशाली रहा है. इन खेलों की शुरुआत पहली बार साल 1930 में हुई थी. उस समय कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिलटन शहर में पहली बार इन खेलों का आयोजन किया गया था. शुरुआत में इन्हें 'ब्रिटिश एंपायर गेम्स' के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया. इन खेलों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों के बीच आपसी भाईचारा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और खेल भावना को बढ़ावा देना है.
भारत ने साल 1934 में हुए दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स से इसमें हिस्सा लेना शुरू किया था. तब से लेकर अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों में अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है.
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन-से देश भाग ले सकते हैं. आपको बता दें कि इसके नियम बहुत स्पष्ट हैं. दरअसल, इन खेलों में केवल उन्हीं देशों या क्षेत्रों के एथलीट भाग ले सकते हैं ,जो 'कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस' के सदस्य हैं. इनमें ज्यादातर वे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे. वर्तमान समय में इन खेलों के विभिन्न संस्करणों में 70 से अधिक देशों और क्षेत्रों के हजारों बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अपनी खेल क्षमता का लोहा मनवाते हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी वे देश नहीं कर सकते हैं जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य नहीं हैं. चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, रूस, जापान आदि, ऐसे देश हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी नहीं कर सकते. इसके अलावा, पर्याप्त बजट, बुनियादी ढांचे या खेल सुविधाओं की कमी के कारण वे देश भी मेजबानी से दूर रहते हैं जो आयोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं.
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