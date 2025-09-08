Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

Add DNA as a Preferred Source
क्रिस गेल ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया कि वो आईपीएल में पंजाब किंग्स फ्रेंचाइज के साथ बिल्कुल खुश नहीं थे. उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर का नाम लेते हुए भी कहा कि वे अनिल कुंबले की वजह से भी निराश और डिप्रेशन में थे.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 12:27 PM IST

Chris Gayle Hidden Story: वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जब गेल साल 2021 सीजन के दौरान पंजाब किंग्स के साथ थे, तो उन्हें अपमानित किया गया था. आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के साथ क्रिस गेल ने साल 2018 से लेकर 2021 तक कुल 4 सीजन खेल चुके हैं. साल 2021 सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे 4 मई तक स्थगित कर दिया गया थाय इसके बाद, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 19 सितंबर से हुई. हालांकि, गेल को इस दौरान ज्यादा मैच नहीं मिले थे. बाद में, यह पता चला कि बबल फटीक के कारण उन्होंने सीजन के बाकी मैचों से अपना नाम वापस ले लिया है.

क्रिस गेल ने इंटरव्यू में किया सच का खुलासा

शुभांकर मिश्रा के साथ एक इंटरव्यू में गेल ने अपने बारे में कई खुलासे किए और बताया कि उनका आईपीएल अचानक खत्म हो गया था, जो कि पंजाब किंग्स के साथ था. उन्होंने आगे यह भी बताया कि कैसे इस फ्रेंचाइज ने उनका अपमान किया था. गेल ने कहा- 'मुझे उस दौरान ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. फ्रेंचाइज के लिए इतना कुछ करने के बाद भी मेरे साथ एक सीनियर खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह बर्ताव किया गया था. उस वक्त जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं'. 

कुंबले और फ्रेंचाइज से खुश नहीं थे क्रिस गेल 

क्रिस गेल ने इंटरव्यू में दिग्गज खिलाड़ी को लेकर निराशा जताते हुए कहा- 'मैंने, अनिल कुंबले से भी बात की थी और फिर मुझे यह जानकर बेहद हैरानी हुई कि फ्रेंचाइज को कैसे मैनेज किया जा रहा है. मैंने अनिल कुंबले को फोन लगाकर डायरेक्ट बात की, जिसमें मैंने साफ कहा कि अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और मैं छोड़ना चाहता हूं. इसके बाद, मैं अपना बैग पैक करके वहां से चला गया.' 

