चेपॉक में दिल्ली से मुकाबले से पहले धोनी के संन्यास के कयास लगाए जा रहे थे. इसपर CSK ने सोशल मीडिया पर अपने अनोखे अंदाज में एमएस धोनी के संन्यास की अफवाहों को खारिज किया है. ध्यान रहे कि चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2025 मैच को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह धोनी का आखिरी मैच होगा, लेकिन सुपर किंग्स ने एक लोकप्रिय तमिल फिल्म का मीम शेयर किया, जिससे इस बहुचर्चित मामले पर अब काफी हद तक विराम लग गया है.

एमएस धोनी के संन्यास के मामले में दिलचस्प यह भी रहा कि एमए चिदंबरम स्टेडियम में धोनी के माता-पिता भी मैच देखने आए थे. तस्वीरें वायरल हुईं और इस बात को बल मिला कि यह धोनी का अंतिम मैच है.

Did Sakshi Dhoni just tell Ziva it's his last match? #MSDhoni #DhoniRetirement

बता दें कि यह पहली बार था जब धोनी के पिता पान सिंह और मां देविका देवी व्यक्तिगत रूप से आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे. लोगों को लगा कि यह धोनी का विदाई मैच है.

हालांकि, CSK ने X पर एक मीम पोस्ट किया जिसका शीर्षक था 'no context'. भले ही यह कैप्शन कुछ लोगों को रहस्यमय लगे, लेकिन टीम की मीम संस्कृति से परिचित लोगों ने तुरंत ही इस पोस्ट के पीछे छिपा संदेश समझ लिया.

जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि यह मीम एक तमिल फिल्म के हास्य दृश्य से लिया गया है, जिसमें नायक एक गांव की सभा को संबोधित करते हुए, एकत्रित भीड़ से तितर-बितर हो जाने और किसी विशेष मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श न करने के लिए कहता है.

गौरतलब है कि एमएस धोनी के संन्यास की अफ़वाहें तब शुरू हुईं जब सीएसके के बैटिंग कोच माइकल हसी ने शनिवार को होने वाले बड़े मैच में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज़ के कप्तान के तौर पर वापसी करने का संकेत दिया.

