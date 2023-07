कार्लोस अल्कारेज से हारने लगे जोकोविच तो गुस्से में तोड़ दिया रैकेट, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: पिछले साल के आखिरी में नंबर-1 पर रहने वाले 20 साल के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बड़ा झटका दिया है. अल्कारेज ने 23 बार के ग्रैंड स्लैम विनर नोवाक जोकोविच को विंबलडन 2023 के फाइनल में हराकर अपना पहला विंबलडन जीता है. स्टार प्लेयर जोकोविच को हराकर कार्लोस ने इतिहास रच दिया है. मैच के दौरान जोकोविच काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने अपना रैकेट तक तोड़ दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

दरअसलस वर्ल्ड नंबर वन अल्कारेज ने नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर विंबलडन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. वह ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने. जोकोविच ने पहला सेट आसानी से जीता लेकिन अगले दो सेट अल्कारेज के नाम रहे. चौथे सेट में जोकोविच ने वापसी की. इसके बाद 5वें सेट के तीसरे गेम में अल्काराज ने जोकोविच की सर्विस ब्रेक कर पॉइंट्स हासिल कर लिए जिससे जोकोविच को गुस्सा आ गया.

Djokovic losing his sh*t, and I’m not surprised - Alcaraz is seizing his crown. Incredible match. pic.twitter.com/wqoIKjnMf4