जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कारेज जीता खिताब, विंबलडन ने हिंदी में किया मजेदार ट्वीट

डीएनए हिंदी: स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने विम्बलडन चैम्पियनशिप 2023 के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है. उन्होंने रविवार लंदन में खेले गए फाइनल मुकाबले में नोवाक को कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया है. दोनों के बीच मुकाबला करीब 4 घंटे 42 मिनट तक चला था. 20 साल के कार्लोस का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है. इससे पहले अल्कारेज ने पिछले साल नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था. कार्लोस की जीत के बाद विंबलडन का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

बता दें कि एक तरफ जहां युवा कार्लोस ने दिग्गज जोकोविच को हराकर इतिहास रचा, वहीं दूसरी ओर नोवाक जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया. इतना ही नहीं, नोवाक अगर यह मैच जीत जाते तो वह पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा विम्बलडन खिताब जीतने के मामले में रोजर फेडरर की बराबरी कर लेते. बता दे कि रोजर फेडरर ने आठ बार विम्बलडन ट्रॉफी अपने नाम की थी.

कार्लोस के जीतने के बाद विंबलडन के अपने ऑफिशयल ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया है जिसमें कार्लोस विंबलडन ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि यह ट्वीट हिंदी में हैं जिस पर फैंस ने मजेदार रिएक्शंस दिए हैं. बता दें कि नोवाक और कॉर्लोस के बीच मुकाबले का पहला सेट पूरी तरह जोकोविच के नाम रहा. उन्होंने स्पेनिश खिलाड़ी को सिर्फ एक गेम जीतने का मौका दिया. फिर अल्कारेज ने दूसरे सेट में जबरदस्त वापसी की और सेट को टाईब्रेकर तक ले जाने में सफल रहे. टाईब्रेकर में अल्कारेज ने नोवाक की गलतियों का फायदा उठाते हुए मैच में 1-1 की बराबरी कर ली. इसके बाद अल्कारेज ने तीसरे सेट को 6-1 से जीत लिया.

चौथे सेट की बात करें तो उन्होंने चौथा सेट जीतकर मैच को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया और फिर आखिरी पांचवें के तीसरे गेम में अल्कारेज ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी, जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ. मैच में नोवाक और अल्कारेज दोनों ने ही 5-5 मौकों पर एक दूसरे की सर्विस तोड़ी. बता दें कि इससे पहले कार्लोस अल्कारेज ने सेमीफाइनल मैच में तीसरी वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव को हराया था.

What a fantastic final to watch! Excellent tennis by both these athletes!



We’re witnessing the rise of the next superstar of tennis. I’ll be following Carlos’ career for the next 10-12 years just like I did with @Rogerfederer.



Many congratulations @carlosalcaraz!#Wimbledon pic.twitter.com/ZUDjohh3Li