2030 का IPL होगा ‘मेगा मनी लीग, टॉप 3 खिलाड़ियों पर लग सकता है 150 करोड़ तक का दांव

क्या आने वाले सालों में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला करियर बनाने का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा? आईपीएल को लेकर ललित मोदी ने खिलाड़ियों की कमाई और लीग के भविष्य को लेकर बड़ा चौंकाने वाला नजरिया पेश किया है.

आईपीएल के भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें खिलाड़ियों की कमाई में जबरदस्त उछाल की बात कही जा रही है. आने वाले वर्षों में टीमों का बजट तेजी से बढ़ सकता है, जिससे लीग का आर्थिक आकार और प्रभाव दोनों नए स्तर पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने यहां तक कहा है कि कोहली, पंत, श्रेयस नहीं, आरसीबी के इस खास खिलाड़ी की कीमत 2030 तक 150 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. चलिए जानें वो खिलाड़ी कौन हो सकता है और ललित मोदी का क्या प्रीडिक्शन है आईपीएल को लेकर.

IPL का बजट 7 गुना बढ़ सकता है

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन Lalit Modi का मानना है कि अगले चार वर्षों में लीग की आर्थिक ताकत कई गुना बढ़ेगी. उनके अनुसार, मौजूदा समय में एक टीम का बजट लगभग 125 करोड़ रुपये है, जो 2030 तक बढ़कर करीब 100 मिलियन डॉलर यानी लगभग 900 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकता है. इसका सीधा असर खिलाड़ियों की सैलरी पर दिखेगा, जो अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

150 करोड़ तक पहुंच सकती है एक खिलाड़ी की कीमत

फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्हें IPL 2025 मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं दूसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये की सैलरी दे रही है.

ललित मोदी ने माइकल वॉन के "द ओवरलैप" सिद्धांत में कहा था कि आने वाले 5 वर्षों में गेमप्ले में जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिलेगी. उनका कहना है, 2030 तक आईपीएल में एक खिलाड़ी अपने खिलाड़ी से 130 से 150 करोड़ रुपये तक का बिजनेस कर सकता है, हर टीम के टॉप 3-4 खिलाड़ियों के लिए यह खिलाड़ी संभावित है.

बता दें कि ब्रांड वैल्यू के मामले में इंडियन प्रीमियर लीग अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन गई है. केवल नेशनल फुटबॉल लीग इससे आगे है, जबकि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और मेजर लीग बेसबॉल जैसी दिग्गज लीगों को पीछे छोड़ दिया गया है.

इस संभावित बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा खिलाड़ियों को मिलने वाला है. अनुमान है कि टॉप खिलाड़ी एक सीजन के लिए 150 करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं. आज जहां ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी 20-25 करोड़ के आसपास फीस लेते हैं, वहीं आने वाले समय में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है. यह बदलाव क्रिकेट को दुनिया के सबसे हाई-पेइंग स्पोर्ट्स में और ऊपर ले जा सकता है.

एक मैच की कमाई भी करोड़ों में

भविष्य की तस्वीर और भी दिलचस्प है. अनुमान लगाया गया है कि टॉप खिलाड़ी एक मैच के लिए ही 8 से 9 करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं. यानी एक सीजन में कुछ मैच खेलकर ही खिलाड़ी सालभर की कमाई से ज्यादा कमा सकते हैं. यह ट्रेंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कमाई के नए पैमाने तय कर सकता है.

कौन हो सकते हैं ये टॉप 3 खिलाड़ी

अभी “टॉप 3 खिलाड़ी” फिक्स नहीं हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी है, कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं. लेकिन अगर मौजूदा फॉर्म, ब्रांड वैल्यू और डिमांड देखें, तो ऐसे खिलाड़ी इस रेस में हो सकते हैं: सबसे पहले विराट कोहली, जिनके ब्रांड वैल्यू और कंसिस्टेंसी उन्हें हमेशा टॉप पर रखते हैं. दूसरे ऋषभ पंत, जो पहले ही सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हैं और मैच-विनर माने जाते हैं. तीसरे श्रेयस अय्यर, जो कप्तानी और मिडिल ऑर्डर की स्थिरता के कारण टीमों के लिए बेहद अहम हैं. इसके अलावा शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी इस लिस्ट में तेजी से ऊपर आ सकते हैं. सीधी बात यह है कि 2030 तक “टॉप 3” वही होंगे जो कमाई + ब्रांड + मैच विनिंग इम्पैक्ट-तीनों में आगे होंगे.

युवा खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे बड़े मौके

इस बदलाव का असर सिर्फ बड़े खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा. जैकब बेथेल जैसे युवा क्रिकेटरों के लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है, जो लंबे समय तक लीग में बने रहकर बड़ी कमाई कर सकते हैं. नया नजरिया यह है कि आईपीएल अब सिर्फ स्टार्स का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि नए टैलेंट के लिए भी बड़ा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बन सकता है.

यह सिर्फ क्रिकेट या खिलाड़ियों की कमाई की बात नहीं है. आईपीएल के बढ़ते बजट का मतलब है ज्यादा स्पॉन्सरशिप, ज्यादा नौकरियां और स्पोर्ट्स से जुड़े सेक्टर में तेजी. ब्रॉडकास्टिंग, मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट और स्टेडियम से जुड़े बिजनेस में भी बड़े मौके पैदा हो सकते हैं. यानी यह ग्रोथ अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों की कमाई और रोजगार पर भी असर डाल सकती है.

अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो आने वाले सालों में आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक इकोसिस्टम बन जाएगा. जहां खिलाड़ियों की कमाई नई ऊंचाइयों पर होगी और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे.

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