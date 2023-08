BBL 12: 38 साल के गेंदबाज के सामने ढेर हुई डेविड वार्नर की टीम, स्मिथ ने खेली तूफानी पारी

डीएनए हिंदी: बिग बैश लीग (Big Bash League 2022-23) में शनिवार को डेविड वार्नर की टीम सिडनी थंडर (Sydney Thunders) और सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) के बीच मुकाबला खेला गया. जहां डेविड वार्नर (David Warner) की कुल 62 रन पर ही ढेर हो गई. सिडनी सिक्सर्स के गेंदबाज स्टीव ओ कीफ की तूफानी गेंदाबजी के सामने कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाया. कीव ने 3 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट झटके. वहीं स्टीव स्मिथ ने 66 गेंदों पर 125 रन की तूफानी पारी खेली.

बिग बैश लीग लीग में स्टीव स्मित लगातार दूसरा शतक था. पिछले मैच में उन्होंने स्ट्राइकर्स के खिलाफ 101 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. थंडर के खिलाफ स्मिथ ने 5 चौके और 9 छक्के लगाए. स्मिथ की नाबाद शतक और कप्तान हेनरिक्स के नाबाद 45 रन की बदौलत सिक्सर्स ने दो विकेट गंवाकर 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

कीफ के सामने ढेर हुए वॉर्नर के योद्धा

जिसके बाद 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी थंडर की टीम के एक के बाद के विकेट गिरते नजर आए. डेविड वार्नर, बेन कटिंग, क्रिस ग्रीन जैसे दिग्गज खिलाड़ी पवैलियन लौटते नजर आए. थंडर की तरफ से सबसे ज्यादा रन वॉर्नर ने 16 रन बनाए. उनके अलावा 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाए. स्टीव ओ कीफ ने वॉर्नर, ओविरर, डेनियल सैम्स और बेन कटिंग को अपना शिकार बनाया.

HUGE! Steve Smith is picking up exactly where he left things in Coffs 💥 #BBL12 pic.twitter.com/4G828vpdht