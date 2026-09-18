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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

एशियन चैंपियनशिप के पदक से राजनीति तक, अब करम लिहाल दोबारा निशानेबाजी में आजमाएंगे हाथ

संगरूर के करम लिहाल ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पदक जीते और 2021 के आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए. राजनीति में सक्रिय होने के बाद अब वह फिर पेशेवर निशानेबाजी शुरू करने की तैयारी में हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 18, 2026, 01:23 PM IST

एशियन चैंपियनशिप के पदक से राजनीति तक, अब करम लिहाल दोबारा निशानेबाजी में आजमाएंगे हाथ

अब करम लिहाल फिर बनाएंगे शूटिंग को अपना मिशन (फोटो सोशल मीडिया)

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जिस खिलाड़ी ने कभी उड़ते हुए टारगेट पर निशाना लगाकर भारत का प्रतिनिधित्व किया, उसने बाद में राजनीति का रास्ता चुना. अब करम लिहाल एक बार फिर शूटिंग रेंज में दिखाई दे रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक वह इसी साल पेशेवर निशानेबाजी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं. संगरूर से जुड़े करम लिहाल को करम सुखबीर सिंह के नाम से भी जाना जाता है. उनका खेल सफर केवल शूटिंग तक सीमित नहीं रहा. निशानेबाजी से पहले वह राष्ट्रीय स्तर पर घुड़सवारी और राज्य स्तर पर मुक्केबाजी से भी जुड़े रहे थे.

2012 से शुरू हुआ निशानेबाजी का सफर

करम लिहाल ने 2012 में निशानेबाजी शुरू की और जूनियर स्तर पर भारतीय शूटिंग टीम से जुड़े. इसके बाद स्कीट में उनका प्रदर्शन लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचा. राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में उनका नाम करम सुखबीर सिंह के तौर पर दर्ज है. 2014 की एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में उन्होंने जूनियर पुरुष स्कीट की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था. इसी प्रतियोगिता में जूनियर पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक भी हासिल किया. राष्ट्रीय रिकार्ड में 2014 की उनकी उपलब्धियों का भी उल्लेख मिलता है. यानी यह वापसी किसी ऐसे खिलाड़ी की नहीं है जो पहली बार शूटिंग रेंज में कदम रख रहा हो. उनके पास पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी अनुभव है.

2015 में नेशनल गेम्स का स्वर्ण, 2019 में भी टीम स्तर पर उपलब्धि

करम लिहाल के करियर में 2015 भी अहम रहा. नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में पंजाब की पुरुष स्कीट टीम ने स्वर्ण पदक जीता और टीम के सदस्यों में करम सुखबीर सिंह का नाम दर्ज है. 2019 में भी करम लिहाल पंजाब की स्कीट टीम के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सक्रिय रहे. राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 2019 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप रिकॉर्ड में पुरुष स्कीट में उनका व्यक्तिगत स्कोर 118 दर्ज है, जिसके आधार पर वह 10वें स्थान पर रहे थे. इसी साल के राष्ट्रीय रिकॉर्ड में स्कीट मिक्स्ड टीम में करम लिहाल का स्कोर 71 भी दर्ज है. इससे पता चलता है कि राजनीति में जाने से पहले तक वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी शूटिंग में लगातार जुड़े हुए थे.  

2021 में फिर भारतीय टीम का हिस्सा बने

करम लिहाल के खेल करियर का एक बड़ा पड़ाव 2021 में आया. राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उन्हें दिल्ली में होने वाले आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष स्कीट टीम में जगह दी थी.

उस टीम में अंगदवीर सिंह बाजवा, मायराज अहमद खान और गुरजोत सिंह खंगूरा के साथ करम सुखबीर सिंह का नाम शामिल था. वह इस टीम में एमक्यूएस के तौर पर शामिल थे. प्रतियोगिता दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 18 से 29 मार्च 2021 के बीच आयोजित हुई थी. यह तथ्य उनकी संभावित वापसी को खास बनाता है. उनके पास सिर्फ घरेलू प्रतियोगिताओं का अनुभव नहीं बल्कि भारतीय टीम के स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी अनुभव है.

अमरदीप सिंह राय से शुरुआत, एनियो फाल्को से मिली ट्रेनिंग

करम लिहाल की शूटिंग यात्रा में कोचिंग भी अहम हिस्सा रही है. शुरुआती दौर में उन्हें कोच अमरदीप सिंह राय से प्रशिक्षण मिला. भारतीय टीम से जुड़ने के बाद उन्हें इटली के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज और कोच एनियो फाल्को से प्रशिक्षण मिला.

यही वजह है कि उनके खेल करियर में तकनीक और अंतरराष्ट्रीय अनुभव दोनों की परत दिखाई देती है. 2021 के भारतीय वर्ल्ड कप दल में उनका चयन इस बात का आधिकारिक संकेत था कि वह उस समय भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के दायरे में बने हुए थे.  

खेल से राजनीति तक कैसे बदली दिशा?

निशानेबाजी में सक्रिय रहने के बाद करम लिहाल सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़े. जनवरी 2022 में उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर सामने आई थी. उस समय प्रकाशित रिपोर्ट में उन्हें राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज और युवा नेता बताया गया था. बाद के वर्षों में उनका जुड़ाव पंजाब बीजेपी के स्पोर्ट्स सेल से भी रहा. 2026 की हालिया रिपोर्टों में उन्हें पंजाब बीजेपी स्पोर्ट्स सेल का प्रभारी बताया गया है. हालांकि अलग-अलग रिपोर्टों में पार्टी में शामिल होने का वर्ष 2021 और 2022 दोनों तरह से सामने आता है, इसलिए उपलब्ध प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर 2022 में शामिल होने की तारीख को अधिक सावधानी से देखना जरूरी है. यानी करम लिहाल का सफर सिर्फ खिलाड़ी से राजनेता बनने की कहानी नहीं है. उनका खेल से जुड़ाव सार्वजनिक जीवन में जाने के बाद भी बना रहा.

अब असली सवाल वापसी की वजह नहीं, वापसी का स्तर है

अगर करम लिहाल पेशेवर निशानेबाजी में वापस आते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रेंज पर लौटना नहीं होगी. स्कीट जैसी प्रतियोगिता में लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी लय बनाए रखना अहम होता है. कई साल के अंतराल के बाद उन्हें फिटनेस, रिफ्लेक्स, शूटिंग रिदम और प्रतियोगिता के दबाव में प्रदर्शन जैसी चीजों पर दोबारा काम करना होगा.

लेकिन उनके मामले में एक फायदा साफ दिखाई देता है. वह इस खेल के नए खिलाड़ी नहीं हैं. 2014 की एशियन चैंपियनशिप से लेकर 2021 के आईएसएसएफ वर्ल्ड कप तक उनके पास उच्च स्तर की प्रतियोगिता का अनुभव पहले से मौजूद है.  

युवा खिलाड़ियों को दिया खास संदेश

करम लिहाल की संभावित वापसी का असर सिर्फ उनकी निजी खेल यात्रा तक सीमित नहीं है. खेल छोड़ने या किसी दूसरे करियर में जाने के बाद दोबारा मैदान में लौटने की उनकी कोशिश उन खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है जो पढ़ाई, नौकरी, कारोबार या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण खेल से दूरी बना लेते हैं.

खासकर शूटिंग जैसे खेल में जहां तकनीक, एकाग्रता और मानसिक अनुशासन लगातार अभ्यास मांगते हैं, वापसी का फैसला अपने आप में आसान नहीं होता. करम लिहाल का उदाहरण यह दिखाता है कि खेल करियर की दिशा बदल सकती है, लेकिन खेल से जुड़ी पहचान पूरी तरह खत्म होना जरूरी नहीं.

साफ बात यह है कि अभी इसे करम लिहाल की वापसी की तैयारी कहा जा सकता है, पूरी प्रतिस्पर्धी वापसी नहीं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वह शूटिंग रेंज में अभ्यास कर रहे हैं और इसी साल पेशेवर निशानेबाजी दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे हैं. आगे उनकी प्रतियोगिताओं में भागीदारी ही बताएगी कि यह वापसी कितनी दूर तक जाती है.

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