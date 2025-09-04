स्पोर्ट्स

IPL में 3 हैट्रिक लेने वाला इकलौता बॉलर है ये खिलाड़ी, 42 की उम्र में किया संन्यास का ऐलान, ऐसा रहा है करियर

अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यांस का ऐलान कर दिया है. वह आईपीएल इतिहास में तीन बार हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं.

IPL

