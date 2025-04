मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने काशवी गौतम से अपना वादा निभाया और भारत के लिए उनके संभावित डेब्यू से पहले उन्हें एक बैट गिफ्ट में दिया. काशवी, जिन्होंने इस साल महिला प्रीमियर लीग के दौरान पांड्या से बैट मांगा था, ऑलराउंडर से गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुईं. हार्दिक पांड्या को अपना आदर्श मानने वाली काशवी गौतम WPL में गुजरात जायंट्स की ऑलराउंडर हैं. बता दें कि टीम के साथ एक बेहतरीन सीज़न के बाद, काशवी को इस साल के अंत में भारत में होने वाले महिला वनडे विश्व कप से पहले भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया.

WPL में गुजरात के एक मैच के दौरान पांड्या की मुलाकात काशवी से हुई. उस मुलाकात के दौरान, काशवी के साथियों ने पांड्या को बताया कि ऑलराउंडर ने खुद को उनके जैसा ही बनाया है और अपने बल्ले पर HP33 भी लिखवाया है.

पंड्या ने काशवी से वादा किया कि वह अपने बल्ले का वजन 1100 ग्राम कर देंगे और उसे युवा ऑलराउंडर को उपहार में देंगे. पांड्या ने अपना वादा निभाया और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई के मैच से पहले उन्हें बल्ला उपहार में दिया.

Hardik Pandya gifted a bat to the rising Superstar of Indian Women's cricket, Kashvee Gautam 🌟



- Hardik met Kashvee during WPL & promised her to give a specific 1100 gram bat, A great gesture by MI Captain. pic.twitter.com/fwebavbqzD