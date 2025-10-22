आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल
स्पोर्ट्स
जल्द ही अबू धाबी टी10 लीग के 2025 संस्करण का आगाज़ होने वाला है. हरभजन सिंह, पीयूष चावला और एस. श्रीसंत उन बड़े नामों में शामिल हैं जिन्होंने लीग के लिए अनुबंध किया है. नए सीज़न में दो नई टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी.
क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ी खबर है. अबू धाबी टी10 लीग का नौवां संस्करण 18 से 30 नवंबर, 2025 तक अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. बताया जा रहा है कि आठ फ्रेंचाइजी टीमें इसमें भाग लेंगी, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सितारों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण होगा. उल्लेखनीय नामों में हरभजन सिंह, आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड, शिमरोन हेटमायर, फाफ डु प्लेसिस, मोईन अली और पीयूष चावला शामिल हैं, जो 12 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए एक मजबूत लाइन-अप सुनिश्चित करते हैं.
लीग की खास बात यह है कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी ने अनुभव और युवाओं का मिश्रण करते हुए टीमें बनाई हैं, जिससे लीग की प्रतिस्पर्धात्मकता और भी बढ़ गई है. अजमान टाइटन्स ने भारत के विश्व कप विजेता स्पिनर पीयूष चावला को अपनी टीम में शामिल किया है और मोईन अली, रिली रोसो और एलेक्स हेल्स के साथ अपनी बल्लेबाजी को मजबूत किया है.
एस्पिन स्टैलियंस लीग में अपना पहला प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने हरभजन सिंह को साइन किया है, जिनसे नेतृत्व और स्पिन का अनुभव मिलने की उम्मीद है. अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में सैम बिलिंग्स, टाइमल मिल्स और आंद्रे फ्लेचर शामिल हैं.
डेक्कन ग्लेडिएटर्स के पास निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, मार्कस स्टोइनिस और डेविड वीज़ की शानदार बल्लेबाज़ी है जो उन्हें हरफनमौला संतुलन और गहराई प्रदान करती है. यह उन्हें प्रतियोगिता की सबसे मज़बूत टीमों में से एक और खिताब की प्रबल दावेदार बनाता है.
दिल्ली बुल्स की अगुवाई कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन करेंगे और उनका साथ टिम डेविड, रोवमैन पॉवेल और फिल साल्ट देंगे. इस सीज़न में यह बल्लेबाजी क्रम सबसे विस्फोटक माना जा रहा है.
नॉर्दर्न वॉरियर्स के पास शिमरोन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, तबरेज़ शम्सी और दिनेश चांदीमल जैसे खिलाड़ी हैं, जो उन्हें खिताब के लिए कड़ी चुनौती बनाते हैं.
विस्टा राइडर्स ने गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई के लिए एस. श्रीसंत को टीम में शामिल किया है. बल्लेबाजी में फाफ डू प्लेसिस और मैथ्यू वेड का दबदबा है और वे अपना पहला खिताब जीतने का लक्ष्य रखेंगे.
क्वेटा क्वालीफायर भी प्रतियोगिता में पदार्पण कर रही है और इसमें लियाम लिविंगस्टोन, जेसन होल्डर और इमरान ताहिर शामिल होंगे. रॉयल चैंप्स के पास इस सीज़न के लिए जेसन रॉय, एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन और क्रिस जॉर्डन जैसे खिलाड़ी होंगे.