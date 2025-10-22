FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat: आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: क्या पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश डालेगी खलल? जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

यूपी में 'Halal Certification' का हुआ बुरा हाल, सीएम योगी ने लगाई क्लास, किया कुछ ऐसा...

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज

Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat: आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

जल्द ही अबू धाबी टी10 लीग के 2025 संस्करण का आगाज़ होने वाला है. हरभजन सिंह, पीयूष चावला और एस. श्रीसंत उन बड़े नामों में शामिल हैं जिन्होंने लीग के लिए अनुबंध किया है. नए सीज़न में दो नई टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 22, 2025, 05:48 PM IST

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ी खबर है. अबू धाबी टी10 लीग का नौवां संस्करण 18 से 30 नवंबर, 2025 तक अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. बताया जा रहा है कि आठ फ्रेंचाइजी टीमें इसमें भाग लेंगी, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सितारों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण होगा. उल्लेखनीय नामों में हरभजन सिंह, आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड, शिमरोन हेटमायर, फाफ डु प्लेसिस, मोईन अली और पीयूष चावला शामिल हैं, जो 12 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के लिए एक मजबूत लाइन-अप सुनिश्चित करते हैं.

लीग की खास बात यह है कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी ने अनुभव और युवाओं का मिश्रण करते हुए टीमें बनाई हैं, जिससे लीग की प्रतिस्पर्धात्मकता और भी बढ़ गई है. अजमान टाइटन्स ने भारत के विश्व कप विजेता स्पिनर पीयूष चावला को अपनी टीम में शामिल किया है और मोईन अली, रिली रोसो और एलेक्स हेल्स के साथ अपनी बल्लेबाजी को मजबूत किया है.

एस्पिन स्टैलियंस लीग में अपना पहला प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने हरभजन सिंह को साइन किया है, जिनसे नेतृत्व और स्पिन का अनुभव मिलने की उम्मीद है. अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में सैम बिलिंग्स, टाइमल मिल्स और आंद्रे फ्लेचर शामिल हैं.

डेक्कन ग्लेडिएटर्स के पास निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, मार्कस स्टोइनिस और डेविड वीज़ की शानदार बल्लेबाज़ी है जो उन्हें हरफनमौला संतुलन और गहराई प्रदान करती है. यह उन्हें प्रतियोगिता की सबसे मज़बूत टीमों में से एक और खिताब की प्रबल दावेदार बनाता है.

दिल्ली बुल्स की अगुवाई कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन करेंगे और उनका साथ टिम डेविड, रोवमैन पॉवेल और फिल साल्ट देंगे. इस सीज़न में यह बल्लेबाजी क्रम सबसे विस्फोटक माना जा रहा है.

नॉर्दर्न वॉरियर्स के पास शिमरोन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, तबरेज़ शम्सी और दिनेश चांदीमल जैसे खिलाड़ी हैं, जो उन्हें खिताब के लिए कड़ी चुनौती बनाते हैं.

विस्टा राइडर्स ने गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई के लिए एस. श्रीसंत को टीम में शामिल किया है. बल्लेबाजी में फाफ डू प्लेसिस और मैथ्यू वेड का दबदबा है और वे अपना पहला खिताब जीतने का लक्ष्य रखेंगे.

क्वेटा क्वालीफायर भी प्रतियोगिता में पदार्पण कर रही है और इसमें लियाम लिविंगस्टोन, जेसन होल्डर और इमरान ताहिर शामिल होंगे. रॉयल चैंप्स के पास इस सीज़न के लिए जेसन रॉय, एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन और क्रिस जॉर्डन जैसे खिलाड़ी होंगे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई
Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई
सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि
सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि
IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?
IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित, जानें कब और कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग?
IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: क्या पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश डालेगी खलल? जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल
IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: क्या पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश डालेगी खलल? जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE