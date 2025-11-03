FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्पोर्ट्स

1973 में पहली बार हुआ था Womens World Cup, 2025 में रचा इतिहास; जानें कब-कब कितना आगे पहुंची थी टीम इंडिया

1973 में पहली बार हुआ था Womens World Cup, 2025 में मारी बाजी; जानें कब कितना आगे पहुंची टीम इंडिया

Pragya Bharti | Nov 03, 2025, 08:36 AM IST

1.महिला विश्व कप में कब-कब कितना आगे पहुंची टीम इंडिया?

महिला विश्व कप में कब-कब कितना आगे पहुंची टीम इंडिया?
1

1973 में पहला विश्व कप- महिला विश्व कप के पहले संस्करण में विजेता का फैसला लीग चरण के अंकों के आधार पर हुआ था. इस विश्व कप में भारतीय टीम ने हिस्सा नहीं लिया था, और इंग्लैंड चैंपियन बना था.

2.1978 में विश्व कप

1978 में विश्व कप
2

यह भारत का पहला विश्व कप था. टीम इंडिया ने तीन मैच खेले थे और दुर्भाग्यवश तीनों में ही उसे हार मिली, जिसके कारण टीम चौथे स्थान पर रही थी.

3.1982  में विश्व कप

1982  में विश्व कप
3

इस विश्व कप से फाइनल की प्रथा शुरू हुई थी. भारत ने लीग स्टेज में 12 मैच खेले थे, लेकिन उसे केवल 4 में ही जीत मिली, जबकि 8 में हार का सामना करना पड़ा. इस कारण भारत ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था.

4.1993  में महिला विश्व कप

1993  में महिला विश्व कप
4

भारतीय टीम लीग स्टेज में 7 में से 4 मैच जीतकर चौथे स्थान पर रही थी. फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था.

5.1997 में महिला विश्व कप

1997 में महिला विश्व कप
5

यह वह साल था जब भारत ने पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई. क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार मिली.
 

6.2000 में महिला विश्व कप

2000 में महिला विश्व कप
6

भारत ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 5 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर रहा था. सेमीफाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया था.

7.2005 में महिला विश्व कप

2005 में महिला विश्व कप
7

इस विश्व कप में भारत पहली बार फाइनल में पहुँचा. लीग स्टेज में दूसरे स्थान पर रहने के बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 रनों से हार मिली.

8.2009 में महिला विश्व कप

2009 में महिला विश्व कप
8

भारत ग्रुप स्टेज में तीसरे स्थान पर रहा था. तीसरे स्थान के लिए हुए प्लेऑफ मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जिसे भारत ने 3 विकेट से जीतकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया.

9.2013 और 2017 में महिला विश्व कप

2013 और 2017 में महिला विश्व कप
9

साल 2013 के विश्व कप टीम इंडिया के लिए काफी निराशाजनक रहा. भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में आखिरी स्थान पर रही और वह सुपर-6 के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

2017 वाले विश्व कप में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोबारा फाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 9 रनों से हार मिली थी.

10.2022 में महिला विश्व कप

2022 में महिला विश्व कप
10

पिछला विश्व कप भारतीय टीम के लिए कुछ ख़ास नहीं रहा. टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के बाद अंक तालिका में पांचवें स्थान पर रही और वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

11.2025 में महिला विश्व कप ने दिखा कमाल

2025 में महिला विश्व कप ने दिखा कमाल
11

2025 में, टीम इंडिया एक नए जोश और पिछली गलतियों से सीखकर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है.

