1973 में पहली बार हुआ था Womens World Cup, 2025 में रचा इतिहास; जानें कब-कब कितना आगे पहुंची थी टीम इंडिया

9 . 2013 और 2017 में महिला विश्व कप

साल 2013 के विश्व कप टीम इंडिया के लिए काफी निराशाजनक रहा. भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में आखिरी स्थान पर रही और वह सुपर-6 के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

2017 वाले विश्व कप में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोबारा फाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 9 रनों से हार मिली थी.