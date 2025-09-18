कौन है Sachin Yadav? जिन्होंने जैवलिन के 'बादशाह' नीरज चोपड़ा को दी मात, कभी क्रिकेटर बनने का था सपना
स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Sep 18, 2025, 06:10 PM IST
1.कौन है सचिन यादव?
उत्तर प्रदेश के रहने वाले सचिन यादव एक किसान परिवार से आते हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन यादव उत्तर प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है और उन्होंने सिपाही के साथ-साथ एथलेटिक्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. सचिन ने ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.21 मीटर का थ्रो किया था. इस थ्रो के साथ सचिन ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. उस समय सचिन ने गोल्ड अपने नाम किया था.
2.जैवलिन के बादशाह नीरज चोपड़ा को दी मात
सचिन यादव ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में जैवलिन के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पछाड़ दिया. सचिन ने फाइनल में 5वें राउंड में जगह बना ली, जबकि नीरज नहीं बना पाए थे. शुरुआत से ही सचिन आगे चल रहे थे. हालांकि नीरज से आगे निकलना काफी बड़ी बात है. हालांकि अंत में सचिन भी मेडल अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन वो फाइनल में नीरज से आगे रहे.
3.सचिन यादव बनाम नीरज चोपड़ा थ्रो
सचिन यादव के थ्रो - 86.27 मीटर (1), फाउल (2), 85.71 मीटर (3), 84.90 मीटर (4) और 85.96 मीटर (5).
नीरज चोपड़ा के थ्रो- 83.65 मीटर (1), 84.03 मीटर (2), 83.65 (3) और 82.86 (4).
4.कभी क्रिकेटर बनने का था सपना
सचिन यादव जैवलिन थ्रोअर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर बनना चाहते थे. सचिन का जन्म 1999 में हुआ था. वो बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सचिन को पहली बार साल 2024 में 63वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से मिली. जब उन्होंने 80.04 मीटर का थ्रो किया और गोल्ड अपने नाम किया. उसके बाद से सचिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
5.एमएस धोनी और जसप्रीत बुमराह हैं आइडल
सचिन यादव का सपना था क्रिकेटर बनना, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें जैवलिन थ्रोअर बना दिया. हालांकि वो एमएस धोनी और जसप्रीत बुमराह को अपना आइडल मानते हैं और दोनों ही फॉलो करते हैं. भले ही सचिन क्रिकेटर नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने अब दिग्गज प्लेयर नीरज चोपड़ा को पछाड़कर दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा दिया है.