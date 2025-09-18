कौन है Sachin Yadav? जिन्होंने जैवलिन के 'बादशाह' नीरज चोपड़ा को दी मात, कभी क्रिकेटर बनने का था सपना

1 . कौन है सचिन यादव?

उत्तर प्रदेश के रहने वाले सचिन यादव एक किसान परिवार से आते हैं. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन यादव उत्तर प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है और उन्होंने सिपाही के साथ-साथ एथलेटिक्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. सचिन ने ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 84.21 मीटर का थ्रो किया था. इस थ्रो के साथ सचिन ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. उस समय सचिन ने गोल्ड अपने नाम किया था.

