कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

3 . 38 साल की उम्र में लगती हैं बेहद खूबसूरत

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एंटोनेला रोकुज़ो का जन्म 26 फरवरी 1988 में हुआ था, जिसके हिसाब से आज वो 38 साल की हैं. इतनी उम्र के बाद भी एंटोनेला आज भी बेहद खूबसूरत हैं और वो अपनी खूबसूरती से बड़ी से बड़ी हसीनओं का फेल कर सकती हैं. हालांकि, वो तीन बच्चों की मां भी हैं, जिनका नाम थियागो, मातेओ और सिरो है.

