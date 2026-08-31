कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

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मोहम्मद साबिर | Aug 31, 2026, 11:48 PM IST
1.कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ?
लियोनल मेसी की वाइफ का नाम एंटोनेला रोकुज़ो (Antonela Roccuzzo) हैं. एंटोनेला एक एक मॉडल, बिजनेसवुमन और डिजिटल क्रिएटर हैं. सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर करोड़ों लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं. इतना ही नहीं, एंटोनेला दुनिया के कई बड़े ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं.
2.कब हुई थी मेसी और एंटोनेला की शादी?
मेसी और एंटोनेला दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं. दोनों ही अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के रहने वाले हैं. मेसी और एंटोनेला ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट किया है. हालांकि, डेट करने के बाद 30 जून 2017 में दोनों ने शादी रचा ली थी.
3.38 साल की उम्र में लगती हैं बेहद खूबसूरत
एंटोनेला रोकुज़ो का जन्म 26 फरवरी 1988 में हुआ था, जिसके हिसाब से आज वो 38 साल की हैं. इतनी उम्र के बाद भी एंटोनेला आज भी बेहद खूबसूरत हैं और वो अपनी खूबसूरती से बड़ी से बड़ी हसीनओं का फेल कर सकती हैं. हालांकि, वो तीन बच्चों की मां भी हैं, जिनका नाम थियागो, मातेओ और सिरो है.
4.कितनी है एंटोनेला की नेटवर्थ?
दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर की लिस्ट में मेसी का नाम आता हैं. भले ही मेसी के पास बहुत पैसा है. लेकिन उनकी पत्नी भी काफी अमीर है. एंटोनेला मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के जरिए तगड़ी कमाई करती हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, एंटोनेला की कुल नेटवर्थ करीब 20 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये के अनुसार 165 करोड़ रुपये है.
5.इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स
एंटोनेला रोकुज़ो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं. उन्होंने अपने इंस्टा पर अब तक 972 पोस्ट किए हैं. हालांकि, उनके इंस्टाग्राम पर 41.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनकी एक पोस्ट पर मिनटों में लाखों-करोड़ों व्यूज और लाइक आ जाते हैं.