कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

3 . भाई के नाम की GPA

3

बताया जा रहा है कि विराट कोहली ने गुरुग्राम की इन प्रॉपर्टी को विराट ने अपने भाई विकास के नाम (जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी) कर दी है. मतलब विराट ने इस प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार अपने भाई को सौंप दिए हैं.