Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Virat Kohli Gurugram Property: टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए पर्थ रवाना हो गए हैं. लेकिन उससे पहले कोहली ने ऐसा काम किया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

रईश खान | Oct 17, 2025, 05:04 PM IST

1.विराट कोहली ने बड़े भाई के नाम की प्रॉपर्टी

विराट कोहली ने बड़े भाई के नाम की प्रॉपर्टी
1

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले गुरुग्राम के वजीराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरुग्राम की अपनी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी.

2.80 करोड़ से ज्यादा की कीमत

80 करोड़ से ज्यादा की कीमत
2

कोहली की गुरुग्राम के DLF सिटी फेज-1 में एक आलीशान कोटी है, जिसे उन्होंने साल 2021 में खरीदा था. वहीं, एक लग्जरी फ्लैट है. जिनकी कीमत 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है.

3.भाई के नाम की GPA

भाई के नाम की GPA
3

बताया जा रहा है कि विराट कोहली ने गुरुग्राम की इन प्रॉपर्टी को विराट ने अपने भाई विकास के नाम (जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी) कर दी है. मतलब विराट ने इस प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार अपने भाई को सौंप दिए हैं.

4.विकास कोहली ने बताया अफवाह

विकास कोहली ने बताया अफवाह
4

इन खबरों को लेकर विकास कोहली को बयान आया है. उन्होंने इसे फेक न्यूज बताया है. विकास ने कहा कि कुछ लोगों के पास ऐसी अफवाह उड़ाने के लिए काफी समय रहता है.

TRENDING NOW

5.कौन हैं विकास कोहली?

कौन हैं विकास कोहली?
5

विकास कोहली, विराट कोहली के बड़े भाई हैं और 2008 से उनके मैनेजर हैं. वो विराट के बिजनेस वेंचर को भी संभालते हैं. पिता की मौत के बाद विकास ने ही विराट और घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी में बड़ी भूमिका निभाई थी.

6.'One8' नाम से मशहूर रेस्टोरेंट

'One8' नाम से मशहूर रेस्टोरेंट
6

विकास कोहली एक कारोबारी भी हैं. जिनका 'One8' नाम से मशहूर रेस्टोरेंट चलता है. उन्होंने चेतना कोहली से 2017 में शादी की थी. जिनसे उनके एक बेटा आर्यवीर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विकास कोहली की लगभग 100 रुपये की नेटवर्थ है.

