FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

स्पोर्ट्स
मोहम्मद साबिर | Jun 13, 2026, 04:15 PM IST
1.क्रिस्टियानो रोनाल्डो
पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उनकी कुल नेटवर्थ की बात करें, तो रोनाल्डो की नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है.
2.लियोनल मेसी
अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी का नाम दूसरे पायदान पर है. मेसी 9000 से अधिक करोड़ के मालिक हैं.
3.नेमार
ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार की कुल नेटवर्थ 4000 करोड़ से ज्यादा है और वो तीसरे स्थान पर हैं.
4.किलियन एमबाप्पे
फ्रांस से स्टार खिलाड़ी किलियन एमबाप्पे की कुल नेट वर्थ 2000 करोड़ से ज्यादा है.
5.हैरी केन
इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी हैरी केन ने भी खूब पैसा कमाया है. उनकी कुल नेटवर्थ 1400 करोड़ से ज्यादा है.
6.मोहम्मद सलाह
मिस्र के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की कुल नेटवर्थ 1300 से ज्यादा की है और उनका नाम छठे स्थान पर है.
7.सोन ह्युंग-मिन
साउथ कोरिया के स्टार खिलाड़ी सोन ह्युंग-मिन की कुल नेटवर्थ 900 से ज्यादा करोड़ की है.