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FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

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FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है और पहले ही मैच से टूर्नामेंट रोमांचक नजर आ रहा है. लेकिन इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 7 सबसे अमीर फुटबॉलर कौन से हैं. रोनाल्डो, मेसी और नेमर समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Jun 13, 2026, 04:15 PM IST

1.क्रिस्टियानो रोनाल्डो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो
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पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उनकी कुल नेटवर्थ की बात करें, तो रोनाल्डो की नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है. 
 

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2.लियोनल मेसी

लियोनल मेसी
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अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी का नाम दूसरे पायदान पर है. मेसी 9000 से अधिक करोड़ के मालिक हैं.
 

3.नेमार

नेमार
3

ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार की कुल नेटवर्थ 4000 करोड़ से ज्यादा है और वो तीसरे स्थान पर हैं. 
 

4.किलियन एमबाप्पे

किलियन एमबाप्पे
4

फ्रांस से स्टार खिलाड़ी किलियन एमबाप्पे की कुल नेट वर्थ 2000 करोड़ से ज्यादा है. 
 

TRENDING NOW

5.हैरी केन

हैरी केन
5

इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी हैरी केन ने भी खूब पैसा कमाया है. उनकी कुल नेटवर्थ 1400 करोड़ से ज्यादा है. 
 

6.मोहम्मद सलाह

मोहम्मद सलाह
6

मिस्र के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की कुल नेटवर्थ 1300 से ज्यादा की है और उनका नाम छठे स्थान पर है. 
 

7.सोन ह्युंग-मिन

सोन ह्युंग-मिन
7

साउथ कोरिया के स्टार खिलाड़ी सोन ह्युंग-मिन की कुल नेटवर्थ 900 से ज्यादा करोड़ की है.  
 

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