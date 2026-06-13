FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

1 . क्रिस्टियानो रोनाल्डो

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पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उनकी कुल नेटवर्थ की बात करें, तो रोनाल्डो की नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है.

