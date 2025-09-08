Asia Cup 2025: भारत के साथ-साथ ये टीमें भी एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार, एक टीम 6 बार बन चुकी है चैंपियन

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद
स्पोर्ट्स
राजा राम | Sep 08, 2025, 07:54 PM IST
1.कुल 8 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी
एशिया कप 2025, 9 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा. इस बार कुल आठ टीमें शामिल हैं. जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, UAE और हॉन्ग कॉन्ग शामिल हैं.
2.सूर्यकुमार यादव की शानदार कप्तानी
भारतीय टीम की नजरें अपना खिताब बचाने पर टिकी हुई है. बताते चलें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम ने पिछले 40 T20 मैचों में 35 में जीत हासिल की है.
3.भारत खिताब का सबसे बड़ा दावेदार
टीम इंडिया की फॉर्म पिछले कुछ समय से शानदार रही है. हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी स्क्वाड में हैं. यही वजह है कि भारत को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है.
4.श्रीलंका भी खिताब के लिए पीछे नहीं
श्रीलंका भी खिताब के लिए पीछे नहीं है. 6 बार की चैंपियन टीम 2022 की जीत दोहराने का प्रयास करेगी. पथुम निसांका और कुसल मेंडिस जैसे बल्लेबाज टीम को मजबूत बनाते हैं.
5.सातवां खिताब जीतने की तैयारी
कप्तान चरिथ असलंका टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं. श्रीलंका इस बार अपना सातवां खिताब जीतने की तैयारी में है.
6.पाकिस्तान की टीम
वहीं पाकिस्तान की टीम हाल के महीनों में सुधार दिखा रही है. सलमान आगा की कप्तानी में टीम ने पिछली चार में से तीन टी20 सीरीज जीत ली हैं. UAE की पिचों पर पाकिस्तानी स्पिनर का प्रदर्शन अहम साबित हो सकता है.
7.तीनों ही टीम खिताब की प्रबल दावेदार
बहरहाल, इस बार Asia Cup 2025 में भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों ही खिताब की प्रबल दावेदार हैं. अब देखना होगा कि कौन टीम ट्रॉफी पर कब्जा करती है.