भारत के वो 4 गेंदबाज जो एशिया कप 2025 में मचा सकते हैं धमाल, यहां देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स
राजा राम | Sep 04, 2025, 09:26 PM IST
1.घातक गेंदबाजी यूनिट
भारतीय टीम एशिया कप में 8 बार खिताब जीत चुकी है और इस बार भी ट्रॉफी की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है. बता दें, टीम इंडिया ने इस बार बल्लेबाजी और ऑलराउंडर के साथ-साथ घातक गेंदबाजी यूनिट तैयार की है.
2.जसप्रीत बुमराह
इस सूची में सबसे पहला नंबर आता है जसप्रीत बुमराह का. दुनिया के सबसे प्रमुख गेंदबाजों में से एक बुमराह भारत के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहते हैं. बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उनकी तेज रफ्तार और सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है. एशिया कप में उनका रहना निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट है.
3.अर्शदीप सिंह
दूसरे गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, जो पिछले दो सालों से टी20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद पेसर साबित हुए हैं. साल 2024 में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए और अपनी धारदार गेंदबाजी से टीम को कई मैच जिताए.
4.वरुण चक्रवर्ती
स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती इस बार सबसे अहम साबित हो सकते हैं. हालिया टी20 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और UAE की पिचों पर उनकी रहस्यमयी गेंदें बड़ा खतरा बन सकती हैं.
5.कुलदीप यादव
इसके अलावा इस लिस्ट में कुलदीप यादव का नाम भी बेहद अहम है. लंबे समय बाद टी20 में वापसी कर रहे कुलदीप का रिकॉर्ड एशियाई पिचों पर शानदार रहा है. उनकी गुगली और चाइनामैन गेंदबाजी विरोधी टीमों पर भारी पड़ सकती है.
6.अहम होगा इनका प्रदर्शन
कुल मिलाकर भारत के ये चार गेंदबाज टीम की जीत में अहम रोल निभा सकते हैं. लोगों का मानना है कि इनके प्रदर्शन पर ही भारत की खिताबी राह काफी हद तक निर्भर करेगी.