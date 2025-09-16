1 रुपये की कंपनी से Team India से 579 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट तक, अपोलो टायर्स की हैरतंगेज कहानी

1 . UAE में टीम इंडिया

टीम इंडिया फिलहाल UAE में चल रहे एशिया कप 2025 में बिना किसी प्रायोजक के नाम वाली जर्सी में खेल रही है. अपोलो टायर्स के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का कॉन्ट्रेक्ट किया है, जिसके बदले अपोलो टायर्स उसे 579 करोड़ रुपये की मोटी रकम देगी. अपोलो टायर्स की सक्सेस स्टोरी (Apollo Tyres Success Story) बहुत अनूठी है. शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपोलो टायर्स की हालत एकसमय इतनी खराब थी कि उसके मालिक महज 1 रुपये में कंपनी बेचने के लिए तैयार थे. हालांकि कंपनी उन हालात से उबरी और आज मार्केट में करीब 31 हजार करोड़ रुपये की हैसियत रखती है. चलिए बताते हैं आपको इस कंपनी की कहानी.