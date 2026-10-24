गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास

5 . दुबई में सूर्या ने क्यों खरीदा घर?

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डेन्यूब प्रॉपर्टीज के संस्थापक और चेयरमैन रिजवान साजन ने सूर्या से पूछा कि आपने दुबई में इनवेस्ट क्यों किया? जिसपर सूर्यकुमार ने कहा, मैं साल 2014 में पहली बार आईपीएल खेलने दुबई आया था. उसके बाद 2020 में दुबई आए. अब पूरा भारत दुबई आ रहा है. जब भी मैं यहां आता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं बहुत खुश महसूस करता हूं. सुरक्षा के मामले में भी दुबई काफी अच्छा. मुंबई में भी काफी सुरक्षा है और वो यहां भी है. (Photo Suryakumar Yadav Instagram)

