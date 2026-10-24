गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास

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मोहम्मद साबिर | Oct 24, 2026, 11:36 PM IST
1.पूर्व कप्तान सूर्या ने दुबई में खरीदा घर
सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने दुबई में घर खरीदा है. हालांकि, अभी सूर्या ने इस घर की कीमत का खुलासा नहीं किया है. इस घर से फैंस कयास लगा रहे हैं कि सूर्या अब दुबई में शिफ्ट होने जा रहे हैं. इस वीडियो में सूर्या के साथ उनकी वाइफ देविशा शेट्टी भी नजर आ रही हैं. ((Photo Suryakumar Yadav Instagram)
2.शाहरुख खान के पड़ोसी बने सूर्या
सूर्या का ये घर दुबई मैरिटाइम सिटी में है, जहां किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान का शाहरुख़्ज रेजिडेंस बाय डैन्यूब (Shahrukhz Residences by Danube) प्रोजेक्ट चल रहा है. यानी अब सूर्या शाहरुख खान के पड़ोसी बन गए हैं. इस प्रोजेक्ट को डेन्यूब प्रॉपर्टीज के संस्थापक और चेयरमैन रिजवान साजन ने 2025 में लॉन्च किया था. (Photo Rizwan Sajan Instagram)
3.शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने किया है घर का डिजाइन
इस घर की खास बात ये है कि सूर्या के घर के पेंटहाउस को शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने किया है. हालांकि, सूर्या ने वीडियो में लोगों को भी घर खरीदने के लिए आमंत्रित किया है. गौरी ने इस घर को काफी शानदार तरह से डिजाइन किया है और इस घर में कई सुविधाएं भी हैं. (Photo Suryakumar Yadav Instagram)
4.क्या है इस घर में खास?
सूर्या ने वीडियो शेयर करते हुए इस घर की खासियत भी बताई है. इस प्रोजेक्ट के घरों में 40 से ज्यादा सुविधाएं हैं. इंटीरियर का काम से लेकर उसकी क्वालिटी तक सभी चीजें शानदार हैं. इतना ही नहीं, यहां बिना ब्लड टेस्ट के शरीर के हर स्तर के बारे में पता चल जाता है, जो वाकई काफी शानदार है. इस घर की सबसे खास बात ये है कि पानी के किनारे स्थित है, जिससे घर के आस-पास का नजारे में दोगुना सुंदरता बढ़ जाती है. (Photo Suryakumar Yadav Instagram)
5.दुबई में सूर्या ने क्यों खरीदा घर?
डेन्यूब प्रॉपर्टीज के संस्थापक और चेयरमैन रिजवान साजन ने सूर्या से पूछा कि आपने दुबई में इनवेस्ट क्यों किया? जिसपर सूर्यकुमार ने कहा, मैं साल 2014 में पहली बार आईपीएल खेलने दुबई आया था. उसके बाद 2020 में दुबई आए. अब पूरा भारत दुबई आ रहा है. जब भी मैं यहां आता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं बहुत खुश महसूस करता हूं. सुरक्षा के मामले में भी दुबई काफी अच्छा. मुंबई में भी काफी सुरक्षा है और वो यहां भी है. (Photo Suryakumar Yadav Instagram)