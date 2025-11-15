SRH Retention List 2026: हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन

1 . SRH की रिटेन लिस्ट

SRH की रिटेन लिस्ट में पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे प्रमुख नामों को बरकरार रखा गया है. साथ ही इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों को रखकर फ्रेंचाइजी ने अनुभव और युवा जोश का एक संतुलित मिश्रण तैयार करने का प्रयास किया है. कई नए चेहरों को अवसर देने के संकेत भी इस सूची से साफ झलकते हैं.

