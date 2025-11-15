FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम

महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम

IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

IPL 2026 Players Traded List: रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट

रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
KKR Retain and Release List: वेंकटेश-रसेल को केकेआर ने किया रिलीज, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता की रिटेशन लिस्ट

KKR Retain and Release List: वेंकटेश-रसेल को केकेआर ने किया रिलीज, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता की रिटेशन लिस्ट

SRH Retention List 2026: हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन

हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन

CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

HomePhotos

स्पोर्ट्स

SRH Retention List 2026: हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन

IPL 2026 की तैयारियों में जुटी सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को अपनी रिटेंशन और रिलीज सूची का ऐलान कर दिया. इस बार फ्रेंचाइजी ने अपने कोर ग्रुप को मजबूत रखते हुए कुछ बड़े फैसले किए हैं. 

राजा राम | Nov 15, 2025, 06:46 PM IST

1.SRH की रिटेन लिस्ट

SRH की रिटेन लिस्ट
1

SRH की रिटेन लिस्ट में पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे प्रमुख नामों को बरकरार रखा गया है. साथ ही इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों को रखकर फ्रेंचाइजी ने अनुभव और युवा जोश का एक संतुलित मिश्रण तैयार करने का प्रयास किया है. कई नए चेहरों को अवसर देने के संकेत भी इस सूची से साफ झलकते हैं. 
 

Advertisement

2.ऑक्शन के लिए कुल 25.5 करोड़ रुपये

ऑक्शन के लिए कुल 25.5 करोड़ रुपये
2

इन सभी बदलावों के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऑक्शन के लिए कुल 25.5 करोड़ रुपये का पर्स बचा है, जो टीम को कई बड़े दांव खेलने का मौका देगा. अब देखना यह होगा कि SRH अपनी स्पिन और मिडिल-ऑर्डर की कमी को ऑक्शन में कैसे पूरा करता है और 2026 सीजन के लिए कितनी मजबूत टीम मैदान में उतारता है. 

3.8 खिलाड़ी टीम से बाहर

8 खिलाड़ी टीम से बाहर
3

एसआरएच रिटेन लिस्ट- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी. 

सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी सूची: अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर, एडम ज़म्पा

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Election Results: महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम
महागठबंधन के घोषित CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या नेता प्रतिपक्ष बन सकेंगे? जानिए क्या कहते हैं नियम
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
IPL 2026 Players Traded List: रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट
रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट
कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार
कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार
Vastu Dosh Upay: घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर
घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
KKR Retain and Release List: वेंकटेश-रसेल को केकेआर ने किया रिलीज, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता की रिटेशन लिस्ट
KKR Retain and Release List: वेंकटेश-रसेल को केकेआर ने किया रिलीज, यहां देखें आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता की रिटेशन लिस्ट
SRH Retention List 2026: हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन
हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन
CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
MI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम
मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम
RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन
RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE