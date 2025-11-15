SRH Retention List 2026: हैदराबाद ने क्लासेन पर खेला बड़ा दांव, 8 खिलाड़ी टीम से बाहर, इन प्लेयर्स को किया रिटेन

स्पोर्ट्स
राजा राम | Nov 15, 2025, 06:46 PM IST
1.SRH की रिटेन लिस्ट
SRH की रिटेन लिस्ट में पैट कमिंस, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे प्रमुख नामों को बरकरार रखा गया है. साथ ही इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ियों को रखकर फ्रेंचाइजी ने अनुभव और युवा जोश का एक संतुलित मिश्रण तैयार करने का प्रयास किया है. कई नए चेहरों को अवसर देने के संकेत भी इस सूची से साफ झलकते हैं.
2.ऑक्शन के लिए कुल 25.5 करोड़ रुपये
इन सभी बदलावों के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के पास ऑक्शन के लिए कुल 25.5 करोड़ रुपये का पर्स बचा है, जो टीम को कई बड़े दांव खेलने का मौका देगा. अब देखना यह होगा कि SRH अपनी स्पिन और मिडिल-ऑर्डर की कमी को ऑक्शन में कैसे पूरा करता है और 2026 सीजन के लिए कितनी मजबूत टीम मैदान में उतारता है.
3.8 खिलाड़ी टीम से बाहर
एसआरएच रिटेन लिस्ट- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी.
सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी सूची: अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर, एडम ज़म्पा